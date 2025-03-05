5 Pesepakbola Indonesia yang Pasangannya Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Terancam Emil Audero di Timnas Indonesia

Ryuji Utomo, satu dari lima pesepakbola Indonesia yang miliki pasangan supercantik. (Foto: Instagram/@shabrinaautomo)

SEBANYAK 5 pesepakbola Indonesia yang pasangannya cantiknya kebangetan akan diulas Okezone. Memiliki postur ideal dan karier gemilang, membuat sejumlah pesepakbola Indonesia berhasil menarik hati perempuan cantik.

Tak sekadar dipacari, sejumlah perempuan cantik ini kemudian dinikahi pesepakbola Tanah Air. Lantas, siapa saja pesepakbola Indonesia yang memiliki pasangan supercantik?

Berikut 5 pesepakbola Indonesia yang pasangannya cantiknya kebangetan:

5. Irfan Bachdim

Irfan Bachdim memiliki istri bernama Jennifer Kurniawan yang dinikahinya sejak 2011. Perempuan ini dikenal sebagai model keturunan Jerman-Indonesia-China.

Meski sudah 14 tahun menikah, hubungan mereka masih harmonis sampai sekarang. Irfan Bachdim dan Jennifer Kurniawan hidup berbahagia bersama empat anak mereka.

4. Sandy Walsh

Sandy Walsh resmi menikahi pemain Timnas Basket Putri Kanada, Aislinn Konig, pada 16 Agustus 2024. Hal itu berarti pernikahan dihelat hanya satu hari sebelum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Saat ini Sandy Walsh dan sang istri hidup merantau di Jepang. Mereka tinggal di Jepang karena Sandy Walsh membela klub Liga 1 Jepang, Yokohama F. Marinos.