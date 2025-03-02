Bahrain Disebut-sebut Bakal Dikawal Pakai Rantis saat Lawan Timnas Indonesia, Erick Thohir Buka Suara

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir membantah kabar adanya permintaan pihak Bahrain untuk dikawal pakai kendaraan taktis (rantis) saat melawan Timnas Indonesia di matchday kedelapan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bahkan sejak awal PSSI memang tak memikirkan sampai menggunakan rantis.

1. Pernyataan Erick Thohir

Seperti diketahui, Bahrain akan tandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, pada 25 Maret 2025. Itu merupakan laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jelang laga tersebut, beredar rumor Bahrain bakal dikawal pakai rantis demi menjaga keamanan pemain. Namun, Erick Thohir dengan tegas membantah kabar tersebut.

“Belum kepikiran sampai situ. Emang ada permintaan seperti itu? Saya belum (dengar),” kata Erick di Jakarta, dikutip Minggu (2/3/2025).

2. Duel Panas Bakal Terjadi

Duel ini cukup panas, mengingat pertemuan kedua tim sebelumnya di Riffa, Bahrain. Meski berakhir imbang 2-2, mayoritas pendukung Timnas Indonesia merasa dirugikan oleh kepemimpinan wasit yang saat itu memimpin karena dinilai berat ke Bahrain.

Saking kecewanya, banyak suporter Timnas Indonesia yang menyerang akun media sosial para pemain Bahrain. Hal ini membuat PSSI-nya Bahrain sempat meminta kepada AFC agar laga kedua melawan Timnas Indonesia digelar di tempat netral.

Sebab, mereka merasa terancam dengan umpatan dari warganet. Namun pada akhirnya, AFC menolak permintaan dari PSSI-nya Bahrain dan menetapkan kalau pertandingan akan tetap digelar di SUGBK.