HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kirim Tim Khusus, AFC Bakal Pantau Laga Timnas Indonesia vs Bahrain dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |10:36 WIB
Kirim Tim Khusus, AFC Bakal Pantau Laga Timnas Indonesia vs Bahrain dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

AFC bakal pantau laga Timnas Indonesia vs Bahrain dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Erick Thohir mengatakan AFC akan memantau secara khusus pertandingan Timnas Indonesia kontra Bahrain dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. PSSI pun ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik.

timnas indonesia vs timnas bahrain foto pssi

1. Timnas Indonesia Jamu Bahrain

Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 25 Maret 2025. Laga ini cukup menjadi sorotan, mengingat kubu tim tamu sempat menolak untuk memainkan pertandingan di Indonesia.

Kubu Bahrain sampai mengirim surat ke AFC agar laga tersebut dimainkan di tempat netral. Tetapi, surat tersebut ditolak dan AFC memutuskan laga tetap dihelat di Indonesia.

Bahrain bersikap seperti itu karena khawatir akan ancaman dari suporter Skuad Garuda. Hal ini buntut dari hasil di pertemuan pertama.

2. AFC Kirim Tim Khusus

AFC pun dipastikan bakal menaruh perhatian lebih pada laga Timnas Indonesia vs Bahrain. AFC akan mengirim tim khusus pada laga Timnas Indonesia vs Bahrain.

Meski begitu, Erick tak ingin terlalu ambil pusing. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana Indonesia memberikan yang terbaik sehingga tim tamu merasa aman dan nyaman.

“Yang saya dengar dari pak Sekjen, Bahrain dan AFC akan terus memantau selama pertandingan 25 Maret nanti. Jadi mengirim tim khusus,” kata Erick saat ditemui wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu (1/3/2025).

“Jadi, kita juga agak bingung sih. Cuma ya itu bagian, kita kasih lihat jadi tuan rumah yang baik,” sambungnya.

 

