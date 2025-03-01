Presiden AFC Kunjungi Indonesia pada April 2025, Erick Thohir Siapkan Jurus agar Terpilih Jadi Tuan Rumah Piala Asia 2031

JAKARTA – Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, bakal berkunjung ke Indonesia pada April 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun sudah menyiapkan jurus agar Indonesia bisa terpilih sebagai tuan rumah Piala Asia 2031.

Erick berniat untuk mempertemukan Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kunjungan Presiden AFC sendiri ke Indonesia demi bertemu PSSI.

1. Presiden AFC Kunjungi Indonesia

Erick Thohir menyampaikan bahwa Shaikh Salman akan berkunjung ke Indonesia pada April 2025. Orang nomor satu AFC itu ingin bersua PSSI.

“Presiden AFC sendiri akan datang ke Indonesia pada bulan April nanti untuk bertemu PSSI,” kata Erick saat ditemui wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu (1/3/2025).

2. Manfaatkan Momentum

Momen penting itu tak ingin disia-siakan federasi. Pasalnya, Erick sudah berniatan untuk mempertemukan Shaikh Salman dengan Presiden Prabowo. Dari pertemuan itu, diharapkan membuka lebar jalan Indonesia agar terpilih jadi tuan rumah Piala Asia 2031.

“Dan insya Allah saya juga akan coba mempertemukan Shaikh Salman kepada pak Presiden Prabowo,” ungkap Erick Thohir.

“Karena memang kita sendiri sedang mengupayakan (bidding), siapa tahu bisa jadi tuan rumah 2031 untuk Piala Asia,” terang Erick.