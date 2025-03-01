Respons Patrick Kluivert dan Alex Pastoor Setelah 1 Ramadhan 1446 H Tepat Jatuh pada 1 Maret 2025

RESPONS Patrick Kluivert dan Alex Pastoor setelah 1 Ramadhan 1446 H tepat jatuh pada 1 Maret 2025 menarik diulas. Mereka kompak mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa.

Ya, masyarakat di Indonesia mulai hari ini berpuasa di bulan suci Ramadhan. Hal ini dilakukan usai pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan hasil Sidang Isbat penentuan awal atau 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025.

1. Reaksi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor

Usai bulan suci Ramadhan ditetapkan jatuh pada hari ini, pelatih dan asistennya di Timnas Indonesia itu kompak menyampaikan pesan khusus. Mereka menyampaikan selamat berpuasa untuk masyarakat Muslim.

Pesan itu disampaikan dalam unggahan di akun Instagram pribadi masing-masing pelatih. Keduanya mengunggah ucapan selamat berpuasa.

“Ramadhan Kareem. Untuk semua keluarga, teman, dan penggemar Muslim saya,” tulis Patrick Kluivert dalam unggahannya di Instagram pribadinya @patrickkluivert.

“Selamat menjalankan ibadah puasa! Semoga Ramadhan penuh berkah untuk Anda,” tulis Alex Pastoor di Instagram @alex.pastoor.