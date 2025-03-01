Patrick Kluivert Bahagia, Justin Kluivert Resmi Dipanggil Timnas Belanda untuk Laga Maret 2025!

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tampaknya kini tengah berbahagia. Pasalnya, sang putra, Justin Kluivert, resmi dipanggil Timnas Belanda untuk laga Maret 2025.

Kabar ini diketahui dalam unggahan teranyar Instagram @onsoranje. Mereka merilis daftar pemain yang dipanggil membela Timnas Belanda dalam melakoni laga lanjutan UEFA Nations League 2024-2025.

1. Justin Kluivert Dipanggil ke Timnas Belanda

Dalam unggahan itu, total ada 25 pemain yang dipanggil Ronald Koeman ke Timnas Belanda. Salah satunya ada nama Justin Kluivert.

Selain itu, Ronald Koeman turut memanggil sederet pemain bintang lainnya asal Belanda. Di antaranya, ada Virgil van Dijk, Memphis Depay, Cody Gakpo, Jeremie Frimpong, Frenkie de Jong, hingga pemain beradarah Indonesia, Tijjani Reijnders.

Para pemain ini siap membela Timnas Belanda di babak perempatfinal UEFA Nations League 2024-2025. Diketahui, Belanda yang lolos ke perempatfinal akan menghadapi Spanyol.

Laga perempatfinal ini sendiri akan digelar 2 leg. Beanda akan lebih dahulu menjamu Spanyol di leg I. Laga akan digelar di Stadion Feijenoord, Rotterdam, pada 21 Maret 2025 pukul 02.45 WIB.

Selang tiga hari kemudian, atau tepatnya pada 24 Maret 2025, Timnas Belanda akan gantian tandang ke markas Spanyol. Laga ini akan digelar di Stadion Mestalla, Valencia.