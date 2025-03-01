Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, Justin Kluivert Resmi Dipanggil Timnas Belanda untuk Laga Maret 2025!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |06:46 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, Justin Kluivert Resmi Dipanggil Timnas Belanda untuk Laga Maret 2025!
Justin Kluivert kala membela Bournemouth. (Foto: Bournemouth)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tampaknya kini tengah berbahagia. Pasalnya, sang putra, Justin Kluivert, resmi dipanggil Timnas Belanda untuk laga Maret 2025.

Kabar ini diketahui dalam unggahan teranyar Instagram @onsoranje. Mereka merilis daftar pemain yang dipanggil membela Timnas Belanda dalam melakoni laga lanjutan UEFA Nations League 2024-2025.

Justin Kluivert dan Patrick Kluivert

1. Justin Kluivert Dipanggil ke Timnas Belanda

Dalam unggahan itu, total ada 25 pemain yang dipanggil Ronald Koeman ke Timnas Belanda. Salah satunya ada nama Justin Kluivert.

Selain itu, Ronald Koeman turut memanggil sederet pemain bintang lainnya asal Belanda. Di antaranya, ada Virgil van Dijk, Memphis Depay, Cody Gakpo, Jeremie Frimpong, Frenkie de Jong, hingga pemain beradarah Indonesia, Tijjani Reijnders.

Para pemain ini siap membela Timnas Belanda di babak perempatfinal UEFA Nations League 2024-2025. Diketahui, Belanda yang lolos ke perempatfinal akan menghadapi Spanyol.

Laga perempatfinal ini sendiri akan digelar 2 leg. Beanda akan lebih dahulu menjamu Spanyol di leg I. Laga akan digelar di Stadion Feijenoord, Rotterdam, pada 21 Maret 2025 pukul 02.45 WIB.

Selang tiga hari kemudian, atau tepatnya pada 24 Maret 2025, Timnas Belanda akan gantian tandang ke markas Spanyol. Laga ini akan digelar di Stadion Mestalla, Valencia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187953/calvin_verdonk-ZUQd_large.jpg
Update Kondisi Cedera Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk, Main di Laga Lille vs Marseille?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187312/berikut_tiga_pemain_top_dunia_hasil_didikan_calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-LAh4_large.jpg
3 Pemain Top Dunia Hasil Didikan Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Nomor 1 Juara Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1651909/kejurnas-pelajar-pobsi-2025-rampung-digelar-rektor-mnc-university-talentanya-luar-biasa-qpi.webp
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Rampung Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar BIasa!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/erick_thohir_kemenpora.jpg
Target 80 Emas di SEA Games 2025! Pemerintah All Out Dukung Atlet Indonesia Tembus 3 Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement