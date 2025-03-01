Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 Malam Ini

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |08:26 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 Malam Ini
Persebaya Surabaya kala berlaga. (Foto: Persebaya Surabaya)
LINK live streaming Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 malam ini dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (1/3/2025) pukul 20.30 WIB.

Jelang laga itu, sayangnya Persebaya Surabaya diterpa kabar buruk. Dua punggawa Persebaya Surabaya dipastikan absen karena cedera. Pemain itu adalah sang penyerang sayap, Malik Risaldi, dan bek tengah, Kadek Raditya.

Malik Risaldi buka rekening gol bersama Persebaya Surabaya laman resmi

1. Cedera

Malik Risaldi memang menjelma sebagai andalan baru di lini serang Bajul Ijo. Pada musim 2024-2025 saja, Malik sudah tampil dalam 18 pertandingan dengan catatan tiga gol dan empat asisst.

Secara sistem penyerangan, mantan pemain Madura United itu juga andil dalam kreativitas serangan Bajul Ijo. Tercatat, pesepakbola berusia 29 tahun itu membukukan 257 umpan sukses, dari 323 umpan yang dibuat.

Sementara itu, Kadek Raditya menjelma sebagai benteng di pertahanan Bajul ijo. Berduet dengan Slavko Damjanovic sepanjang musim 2024-2025, Kadek tampil solid. Duet keduanya sempat membuat gawang Persebaya sulit ditembus dan mencatat kemenangan beruntun.

2. Tak Ganggu Persiapan

Absennya kedua pemain itu, memang disebut peatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, tak mengganggu persiapan tim secara keseluruhan. Persiapan Bajul Ijo disebut Munster sudah optimal dan optimis mampu meraih tiga poin.

"Kondisi Malik dan Kadek masih keram. Kami fokus sepenuhnya untuk laga besok. Jadi, dalam laga ini butuh kemenangan. Ini laga besar, tentu kami harus melakukan persiapan sebaik mungkin," kata Paul Munster, saat konferensi pers sebelum pertandingan kemarin.

 

