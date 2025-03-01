Peran Krusial Bejo Sugiantoro ke Pemain Muda Jebolan Persebaya Surabaya

PERAN krusial Bejo Sugiantoro ke pemain muda jebolan Persebaya Surabaya terungkap. Hal ini dibeberkan kakak Marselino Ferdinan, Oktafianus Fernando.

Oktafianus mengungkap peran almarhum Bejo Sugiantoro ke pesepakbola muda. Ofan mengenang Bejo sebagai legenda hidup Persebaya dan idola pesepakbola muda dari Persebaya, termasuk dirinya dan adiknya Marselino Ferdinan.

1. Peran Bejo Sugiantoro

Oktafianus mengatakan banyak pesepakbola muda di tim kebanggaan masyarakat Surabaya itu yang terinspirasi dengan sosok Bejo Sugiantoro. Mereka menjadi lebih dan termotivasi mengukir karier di dunia sepakbola berkat sosok Bejo Sugiantoro.

Hal ini dikenang Oktafianus Fernando, atau yang akrab disapa Ofan saat Bejo Sugiantoro dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 25 Februari 2025 sore WIB, ketika bermain sepakbola di Lapangan SIER, Surabaya.

"(Yang dikenang dan diingat) Yang pasti kedisiplinannya, terus dia memberikan kita masukan, tanggungjawab juga. Banyak (kenangan) memang sampai saya juga nggak bisa berkata-kata cuma banyak mengingat lah momen waktu itu di sini," kata Ofan.

2. Momen Kebersamaan

Oktafianus Fernando mengatakan momen-momen saat bersama Bejo Sugiantoro. Bahkan, ia dan alumni Indonesia Muda juga pernah dilatih Bejo Sugiantoro ketika usia muda.

"Sejak kecil dan sama-sama alumni Indonesia Muda. Sebelum masuk Persebaya junior, saya masuk IM dan dilatih Coach Bejo. Jadi memang banyak kenangan dan yang diberikan Coach Bejo pada saya," ucapnya.

Pemain tengah Bajul Ijo itu sendiri kaget bukan kepalang saat menerima kabar duka, usai latihan pada Selasa 25 Februari 2025 sore WIB. Hal ini membuat para pemain langsung merapat ke rumah duka Bejo Sugiantoro di kawasan Perumahan Pondok Jati Blok AN Nomor 3 RT 26 RW 5 Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.