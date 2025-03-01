Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Peran Krusial Bejo Sugiantoro ke Pemain Muda Jebolan Persebaya Surabaya

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |03:02 WIB
Peran Krusial Bejo Sugiantoro ke Pemain Muda Jebolan Persebaya Surabaya
Bejo Sugiantoro meninggal dunia. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PERAN krusial Bejo Sugiantoro ke pemain muda jebolan Persebaya Surabaya terungkap. Hal ini dibeberkan kakak Marselino Ferdinan, Oktafianus Fernando.

Oktafianus mengungkap peran almarhum Bejo Sugiantoro ke pesepakbola muda. Ofan mengenang Bejo sebagai legenda hidup Persebaya dan idola pesepakbola muda dari Persebaya, termasuk dirinya dan adiknya Marselino Ferdinan.

Bejo Sugiantoro persebayaid

1. Peran Bejo Sugiantoro

Oktafianus mengatakan banyak pesepakbola muda di tim kebanggaan masyarakat Surabaya itu yang terinspirasi dengan sosok Bejo Sugiantoro. Mereka menjadi lebih dan termotivasi mengukir karier di dunia sepakbola berkat sosok Bejo Sugiantoro.

Hal ini dikenang Oktafianus Fernando, atau yang akrab disapa Ofan saat Bejo Sugiantoro dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 25 Februari 2025 sore WIB, ketika bermain sepakbola di Lapangan SIER, Surabaya.

"(Yang dikenang dan diingat) Yang pasti kedisiplinannya, terus dia memberikan kita masukan, tanggungjawab juga. Banyak (kenangan) memang sampai saya juga nggak bisa berkata-kata cuma banyak mengingat lah momen waktu itu di sini," kata Ofan.

2. Momen Kebersamaan

Oktafianus Fernando mengatakan momen-momen saat bersama Bejo Sugiantoro. Bahkan, ia dan alumni Indonesia Muda juga pernah dilatih Bejo Sugiantoro ketika usia muda.

"Sejak kecil dan sama-sama alumni Indonesia Muda. Sebelum masuk Persebaya junior, saya masuk IM dan dilatih Coach Bejo. Jadi memang banyak kenangan dan yang diberikan Coach Bejo pada saya," ucapnya.

Pemain tengah Bajul Ijo itu sendiri kaget bukan kepalang saat menerima kabar duka, usai latihan pada Selasa 25 Februari 2025 sore WIB. Hal ini membuat para pemain langsung merapat ke rumah duka Bejo Sugiantoro di kawasan Perumahan Pondok Jati Blok AN Nomor 3 RT 26 RW 5 Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/49/1651747/nonton-formula-1-abu-dhabi-grand-prix-2025-di-vision-seri-seru-penutup-musim-ifx.webp
Nonton Formula 1: Abu Dhabi Grand Prix 2025 di VISION+, Seri Seru Penutup Musim!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/mohamed_salah.jpg
Mohamed Salah Didepak Liverpool Januari? Diprediksi Hijrah ke Liga Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement