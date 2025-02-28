6 Klub Eropa yang Dijagokan Diundang PSSI Main di Piala Presiden 2025, Nomor 1 Raksasa Liga Jerman!

SEBANYAK 6 klub Eropa yang dijagokan diundang PSSI main di Piala Presiden 2025 akan diulas Okezone. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan Piala Presiden 2025 yang digelar Juli 2025 akan digelar dalam format baru.

Sejauh ini belum diketahui secara pasti berapa klub yang ikut serta di ajang pramusim Liga 1 2025-2026 tersebut. Namun, Erick Thohir memastikan PSSI sudah mengundang enam klub Eropa yang berisikan pemain Timnas Indonesia untuk ambil bagian di Piala Presiden 2025. Dari enam klub yang diundang, diharapkan empat di antaranya bersedia tampil. Ia menargetkan ada empat klub asing yang ikut serta di Piala Presiden 2025.

“PSSI sudah mengirim surat ke beberapa klub yang memiliki pemain Indonesia. Dari 6 surat sepertinya 1 sudah respons, saya belum bisa ngomong (siapa saja klub yang diundang). Kan gak mungkin saya umumin kalau ternyata dari tim luar negerinya tidak 4 jumlahnya, jadi gak bisa main juga. Minimalnya kan 4 yang kita harapkan,” kata Erick Thohir.

Berikut 6 klub Eropa yang dijagokan diundang PSSI main di Piala Presiden 2025:

6. FCV Dender

FCV Dender merupakan klub yang dimiliki pengusaha Indonesia, Sihar Sitorus. Keberadaan Sihar Sitorus membuat peluang FCV Dender menjalani uji coba pramusim di Indonesia pada Juli 2025 sangat masuk akal.

Di skuad FCV Dender saat ini terdapat satu pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Liukan Ragnar Oratmangoen dinanti pencinta sepakbola Tanah Air.

5. NEC Nijmegen

NEC Nijmegen memiliki satu pemain Timnas Indonesia saat ini, yakni Calvin Verdonk. Peluang Calvin Verdonk pindah klub pada musim panas 2025 sangat kecil.

Sebab, Calvin Verdonk baru memperpanjang kontrak dan terikat masa bakti hingga 30 Juni 2028 bersama NEC Nijmegen. Jadi, siap berakasi lagi di Indonesia, Calvin Verdonk?