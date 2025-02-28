Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United vs Persita Tangerang: Boris Kopitovic Siap Menggila

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |00:00 WIB
Bali United vs Persita Tangerang: Boris Kopitovic Siap Menggila
Pemain Bali United, Boris Kopitovic. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

BALI - Penggawa Bali United, Boris Kopitovic berjanji bakal menggila saat timnya melawan Persita Tangerang di pekan ke-25 Liga 1 2024-2025, pada Minggu 2 Maret 2025 mendatang. Sebab Kopitovic mau Bali United kembali ke jalur kemenangan usai di dua laga terakhir tak pernah menang.

Ya, Skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United- tanpa kemenangan dalam dua laga terakhir di Liga 1 2024-2025. Dua laga yang dimaksud adalah ketika mereka imbang 1-1 melawan Malut United dan kalah 1-3 dari Barito Putera.

1. Boris Kopitovic

Boris mengatakan kekalahan Bali United dari Barito Putera adalah hasil yang cukup buruk. Akan tetapi, dia tegaskan Bali United tidak akan berlarut dengan hasil itu.

Karena itulah, Boris Kopitovic mau Bali United fokus mempersiapkan diri melawan Persita. Ia pun optimis Bali United bisa menang.

"Kami akan fokus untuk pertandingan pekan berikutnya," kata Boris dilansir dari laman Bali United, Jumat (28/2/2025).

Boris Kopitovic. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
Boris Kopitovic. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan Bali United menargetkan kemenangan saat melawan Persita. Sebab, mereka butuh poin agar terus merangsek naik dalam papan klasemen Liga 1 2024-2025.

"Ingin meraih kemenangan di laga kandang nanti,” sambung Kopitovic.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651143/jadwal-timnas-futsal-putri-indonesia-di-sea-games-2025-novita-targetkan-emas-tdx.webp
Jadwal Timnas Futsal Putri Indonesia di SEA Games 2025: Novita Targetkan Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Dadakan Masuk Skuad, Sabar/Reza Pede Bidik Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement