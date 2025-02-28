Bali United vs Persita Tangerang: Boris Kopitovic Siap Menggila

BALI - Penggawa Bali United, Boris Kopitovic berjanji bakal menggila saat timnya melawan Persita Tangerang di pekan ke-25 Liga 1 2024-2025, pada Minggu 2 Maret 2025 mendatang. Sebab Kopitovic mau Bali United kembali ke jalur kemenangan usai di dua laga terakhir tak pernah menang.

Ya, Skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United- tanpa kemenangan dalam dua laga terakhir di Liga 1 2024-2025. Dua laga yang dimaksud adalah ketika mereka imbang 1-1 melawan Malut United dan kalah 1-3 dari Barito Putera.

1. Boris Kopitovic

Boris mengatakan kekalahan Bali United dari Barito Putera adalah hasil yang cukup buruk. Akan tetapi, dia tegaskan Bali United tidak akan berlarut dengan hasil itu.

Karena itulah, Boris Kopitovic mau Bali United fokus mempersiapkan diri melawan Persita. Ia pun optimis Bali United bisa menang.

"Kami akan fokus untuk pertandingan pekan berikutnya," kata Boris dilansir dari laman Bali United, Jumat (28/2/2025).

Boris Kopitovic. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan Bali United menargetkan kemenangan saat melawan Persita. Sebab, mereka butuh poin agar terus merangsek naik dalam papan klasemen Liga 1 2024-2025.

"Ingin meraih kemenangan di laga kandang nanti,” sambung Kopitovic.