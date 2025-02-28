Madura United vs PSM Makassar: Gara-Gara Hal Ini, Laskar Sape Kerrab Optimis Menang

MADURA - Penggawa Madura United, Iran Junior optimis timnya bakal menang saat menjamu PSM Makassar di pekan ke-25 Liga 1 2024-2025, Minggu 2 Maret 2025 mendatang. Pasalnya menurut Iran Junior, Laskar Sape Kerrab –julukan Madura United– tengah percaya diri usai tak pernah kalah di lima laga terakhir mereka di Liga 1 musim ini.

Terbaru, skuad Laskar Sape Kerrab baru saja menahan imbang Persib Bandung dengan skor 0-0. Laga itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada pekan lalu.

Persib yang kini bertengger di peringkat pertama dibuat kewalahan menghadapi Madura United. Dari permainan itu pun membuktikan betapa kuatnya Madura United saat ini.

1. Optimis Menang

Iran Junior sejatinya mengatakan Madura United tidak pernah memikirkan hasil dari laga-laga sebelumnya. Namun, tren tak kalah di lima laga terakhir tetap membuat Madura United percaya diri dam kini makin bersemengat untuk menyiapkan diri melawan PSM.

Madura United vs Dewa United (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

"Sekarang kami harus fokus untuk pertandingan selanjutnya," kata Iran Junior dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (28/2/2025).

Pemain berposisi gelandang itu mengaku optimistis Madura United dapat meraih hasil maksimal dalam laga melawan PSM nanti. Paling terpenting para pemain Madura United wajib menampilkan performa terbaiknya sejak menit awal laga.