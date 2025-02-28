Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Eks Pelatih Juventus Prediksi Kiprah Venezia di Liga Italia 2024-2025: Jay Idzes Cs Dinilai Bakal Degradasi!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |10:43 WIB
Eks Pelatih Juventus Prediksi Kiprah Venezia di Liga Italia 2024-2025: Jay Idzes Cs Dinilai Bakal Degradasi!
Jay Idzes kala membela Venezia. (Foto: Venezia)
A
A
A

EKS pelatih Juventus, Luigi Maifredi, memprediksi kiprah Venezia di Liga Italia 2024-2025. Dia menilai Jay Idzes cs bakal degradasi dari Liga Italia.

Penyebabnya pun dibeberkan Luigi Maifredi. Menurutnya, Jay Idzes dan kolega tidak bisa bersaing dengan baik di Liga Italia pada musim ini.

Jay Idzes jadi kapten di laga Udinese vs Venezia FC (Foto: X/@SerieA_ID)

1. Venezia di Zona Degradasi

Saat ini, Venezia masih berada di zona degradasi Liga Italia 2024-2025. Mereka menempati posisi ke-19 dengan 17 poin. Poin itu dari  tiga menang, delapan imbang, dan 15 kekalahan.

Meski begitu, Luigi Maifredi menilai prediksinya bisa saja meleset. Sebab, ajang Liga Italia baru memasuki pekan ke-26.

Dengan begitu, segala hal masih bisa terjadi dalam pekan-pekan ke depan kompetisi kasta teratas di Italia itu. Hal itu bisa dialami Venezia jika fokus bangkit.

"Banyak hal akan bergantung pada bagaimana tim yang terlibat dalam pertempuran degradasi akan tiba pada pertengahan hingga akhir Maret. Faktanya, kondisi fisik akan menjadi krusial bagi semua orang. Saat ini, sulit untuk membuat prediksi," kata Luigi Maifredi dilansir Tutto Venezia, Jumat (28/2/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
