Pelatih Venezia FC Kecewa Jay Idzes Cs Gagal Raih Kemenangan saat Jumpa Lazio

VENEZIA - Pelatih Venezia FC, Eusebio Di Francesco kecewa berat timnya gagal mengalahkan Lazio di pekan ke-26 Liga Italia 2024-2025, pada Sabtu 22 Februari 2025. Pasalnya ia melihat dari segi permainan, Jay Idzes cs bermain lebih baik dari tim tamu.

Ya, Venezia harus puas bermain imbang tanpa gol saat menjamu Lazio di Stadion Pier Luigi Penzo. Jay Idzes dan kolega tampil cukup apik di laga tersebut karena tidak hanya mampu meredam lawan, mereka juga acap kali mengancam gawang Gli Aquilotti -julukan Lazio.

1. Kurang Puas

Walaupun, hasil imbang tentu menjadi hasil yang patut disyukuri karena Lazio merupakan salah satu tim yang cukup produktif dalam mencetak gol. Kemudian juga Gli Aquilotti berada di papan atas klasemen dengan menghuni posisi empat. Unggul sangat jauh atas Venezia yang saat ini ada di zona merah.

Kendati begitu, Di Francesco tidak terlalu puas dengan hasil imbang yang didapat anak asuhnya. Sebab menurutnya, Jay Idzes dan kolega bisa meraih poin penuh atas Lazio karena bermain sangat baik.

Starting XI Venezia vs Lazio @VeneziaFC_EN

"Siapa pun yang menonton pertandingan ini pasti setuju bahwa kami pantas menang. Kekecewaan terbesar adalah milik saya sendiri, karena kami benar-benar membuat tim sekuat Lazio kesulitan,” kata Di Francesco, dilansir dari Tutto Venezia Sport, Selasa (25/2/2025).

“Sayangnya, ini sering terjadi, dan saya yang paling marah karena kami gagal meraih kemenangan. Saya bahkan tidak bisa menyalahkan para pemain, karena mereka sudah tampil sangat baik dan seharusnya memenangkan pertandingan ini,” sambungnya.

2. Pujian Eusebio Di Francesco

Di Francesco menilai permainan anak asuhnya sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka adalah tim papan bawah. Karena performa para pemain Venezia di lapangan benar-benar sangat bagus dan mampu membuat Lazio kerepotan.