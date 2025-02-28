Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Skor Manchester United vs Fulham di Piala FA 2024-2025: Setan Merah Berjaya di Old Trafford?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |13:44 WIB
Prediksi Skor Manchester United vs Fulham di Piala FA 2024-2025: Setan Merah Berjaya di Old Trafford?
Manchester United kala berlaga. (Foto: Manchester United)
A
A
A

PREDIKSI skor Manchester United vs Fulham di Piala FA 2024-2025 akan diulas Okezone. Akankah Setan Merah -julukan Manchester United- meraih hasil manis?

Ya, Manchester United akan lanjutkan perjalanannya di pentas Piala FA 2024-2025 pada akhir pekan ini. Tepatnya, laga akan digelar di Stadion Old Trafford, pada Minggu, 2 Maret 2025 pukul 23.30 WIB.

Hasil Manchester United vs Leicester City di Piala FA 2024-2025 @ManUtd.jpg

Saksikan laga-laga seru di Piala FA 2024-2025 secara live streaming di Vision+. Caranya mudah, cukup klik di sini

1. Manchester United Inkonsisten

Manchester United akan menjamu Fulham dalam kondisi masih tampil inkonsisten. Dari lima laga terakhir yang dilakoni dalam berbagai kompetisi, Man United meraih 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang.

Pada laga teranyar, Man United sukses meraih kemenangan. Menjamu Ipswich Town dalam lanjutan Liga Inggris 2024-2025 pada 27 Februari 2025, Bruno Fernandes cs menang dengan skor tipis 3-2.

Meski menang, Man United masih terpuruk di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Mereka kini ada di urutan ke-13 dengan koleksi 33 poin.

 

Halaman:
1 2
      
