PREDIKSI skor Manchester United vs Fulham di Piala FA 2024-2025 akan diulas Okezone. Akankah Setan Merah -julukan Manchester United- meraih hasil manis?
Ya, Manchester United akan lanjutkan perjalanannya di pentas Piala FA 2024-2025 pada akhir pekan ini. Tepatnya, laga akan digelar di Stadion Old Trafford, pada Minggu, 2 Maret 2025 pukul 23.30 WIB.
Manchester United akan menjamu Fulham dalam kondisi masih tampil inkonsisten. Dari lima laga terakhir yang dilakoni dalam berbagai kompetisi, Man United meraih 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang.
Pada laga teranyar, Man United sukses meraih kemenangan. Menjamu Ipswich Town dalam lanjutan Liga Inggris 2024-2025 pada 27 Februari 2025, Bruno Fernandes cs menang dengan skor tipis 3-2.
Meski menang, Man United masih terpuruk di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Mereka kini ada di urutan ke-13 dengan koleksi 33 poin.