HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Samai 20 Gelar Liga Inggris Milik Manchester United ketika Setan Merah Merana Musim Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |10:31 WIB
Liverpool Samai 20 Gelar Liga Inggris Milik Manchester United ketika Setan Merah Merana Musim Ini?
Liverpool berpotensi juara Liga Inggris 2024-2025. (Foto: X/@LFC)
A
A
A

LIVERPOOL menyamai 20 gelar Liga Inggris milik Manchester United di saat Setan Merah merana? Sejak 2011, Manchester United sah menahbiskan diri sebagai klub dengan koleksi trofi Liga Inggris terbanyak, yakni 19 gelar.

Saat itu Manchester United melewati 18 trofi Liga Inggris milik Liverpool yang tak kunjung bertambah sejak 1990. Setelah menjadi kampiun pada 2011, The Red Devils -julukan Manchester United- kembali berjaya dengan menjadi jawara pada 2013. Alhasil, 20 gelar Liga Inggris didapatkan Manchester United saat itu.

1. Manchester United Alami Penurunan Prestasi Setelah Ditinggalkan Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson (Man United)

Sayangnya, di musim panas 2013 itu juga, Manchester United ditinggalkan sang pelatih, Sir Alex Ferguson. Fergie -sapaan akrab Sir Alex Ferguson- yang memberikan 13 trofi Liga Inggris bagi publik Old Trafford memutuskan pensiun dari pekerjaannya sebagai pelatih klub sepakbola.

Pensiunnya Fergie berefek kepada menurunnya performa Manchester United. Sepeninggal Fergie, prestasi terbaik Setan Merah hanya finis runner-up Liga Inggris di musim 2017-2018 dan 2020-2021.

Di luar itu, Manchester United finis lebih buruk, tak jarang keluar dari zona empat besar yang menggaransi tiket Liga Champions. Contohnya bisa dilihat musim ini. Hingga pekan ke-27 Liga Inggris 2024-2025, Manchester United terdampar di ruutan 13 klasemen dengan 33 angka.

Manchester United terpaut 13 angka dari Manchester City di posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Liga Champions 2025-2026. Di saat bersamaan, Liverpool yang notabene rival Manchester United mulai akrab memenangkan trofi Liga Inggris.

 

