Liverpool Juara Liga Inggris 2024-2025 Setelah Unggul 13 Angka dari Arsenal?

Liverpool semakin dekat dengan gelar juara Liga Inggris 2024-2025. (Foto: X/@LFC)

LIVERPOOL juara Liga Inggris 2024-2025 setelah unggul 13 angka dari Arsenal di klasemen sementara? The Reds -julukan Liverpool- dominan di Liga Inggris 2024-2025. Setelah melewati 28 pertandingan, skuad asuhan Arne Slot kukuh di puncak klasemen dengan 67 angka.

The Reds -julukan Liverpool- saat ini unggul 13 angka dari Arsenal di posisi dua. Namun, dengan catatan The Gunners -julukan Arsenal- baru melakoni 27 pertandingan.

Liverpool unggul 13 poin dari Arsenal di posisi dua. (Foto: X/@LFC)

Meski memiliki tabungan satu pertandingan, jarak poin Arsenal dari Liverpool sangatlah jauh. Butuh keajaiban bagi skuad asuhan Mikel Arteta menyalip perolehan angka Liverpool yang tampil konsisten musim ini.

Bisa dibilang Arsenal merupakan satu-satunya yang bisa menempel Liverpool sejauh ini. Nottingham Forest yang kini duduk di posisi tiga dengan 48 angka, terpaut 19 poin dari Liverpool di puncak klasemen.

1. Hitung-hitungan Liverpool Juara Liga Inggris 2024-2025

Lantas, berapa poin lagi yang dibutuhkan Liverpool untuk juara Liga Inggris 2024-2025? Kita asumsikan Arsenal yang kini duduk di posisi dua menyapu bersih 11 laga sisa Liga Inggris 2024-2025 dengan kemenangan.

Alhasil, The Gunners -julukan Arsenal- mendapatkan tambahan 33 angka. Perolehan poin maksimal Bukayo Saka dan kawan-kawan di klasemen akhir Liga Inggris 2024-2025 menjadi 87 angka.

Di sisi lain, perolehan poin Liverpool saat ini adalah 67 angka. Untuk melewati 87 poin milik Arsenal, Mohamed Salah dan kawan-kawan mesti mendapatkan 21 poin tambahan dari 10 laga tersisa.