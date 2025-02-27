Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Miliano Jonathans, Pemain Berdarah Depok yang Didekati PSSI sejak Umur 16 Tahun Kini Belum Tertarik Gabung Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |20:43 WIB
Kisah Miliano Jonathans, Pemain Berdarah Depok yang Didekati PSSI sejak Umur 16 Tahun Kini Belum Tertarik Gabung Timnas Indonesia
Simak kisah Miliano Jonathans yang didekati PSSI sejak usia 16 tahun untuk bela Timnas Indonesia (Foto: FC Utrecht)




KISAH Milliano Jonathans menarik untuk diulas. Pemain berdarah Depok yang didekati PSSI sejak umur 16 tahun itu hingga kini belum tertarik gabung Timnas Indonesia!

Jonathans merupakan salah satu target incaran untuk dinaturalisasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, hingga kini, sang pesepakbola terlihat belum tertarik berganti paspor.

1. 16 Tahun

Miliano Jonathans bisa perkuat Timnas Indonesia suatu hari nanti @milianojonathans_

Belum lama ini, Jonathans menceritakan PSSI sudah berusaha mendekatinya sejak usia 16 tahun. Sang pemain kini berusia 20 tahun sehingga bisa dibilang rayuan sudah dilancarkan sejak 2021.

"Mereka menginginkan saya. Saat itu saya bersama Timnas U-18 Belanda. Jadi, saya belum mau menentukan pilihan," kata Jonathans dilansir dari Voetbal Primeur, Kamis (27/2/2025).

2. Alasan Belum Bela Timnas Indonesia

Pemain FC Utrecht itu mengatakan jarak Belanda ke Indonesia yang cukup jauh. Pertimbangan tersebut membuatnya belum bisa bergabung dengan Timnas Indonesia saat ini meski dilatih oleh Patrick Kluivert.

"Jalannya juga cukup jauh. Namun, belum lama ini mereka mengetuk pintu saya lagi. Saya belum akan membuat pilihan. Saya akan membiarkannya datang kepada saya," tandasnya.

 

