5 Klub Top Dunia yang Pernah Dibela Jordi Cruyff, Nomor 1 Manchester United!

5 klub top dunia yang pernah dibela Jordi Cruyff menarik diketahui. Salah satunya ada Manchester United.

Sosok Jordi Cruyff sendiri resmi bergabung dengan PSSI sebagai penasihat teknis. Kehadirannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sepakbola Indonesia.

Sosoknya diharapkan mampu membawa metodologi modern dalam pengembangan pemain, sistem pembinaan usia dini, serta peningkatan kompetitif Timnas Indonesia. Setelah pensiun sebagai pemain, Jordi Cruyff memulai karier kepelatihan di beberapa klub.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (26/2/2025), Okezone telah merangkum klub top dunia yang pernah dibela Jordi Cruyff, sebagai berikut.

Berikut 5 Klub Top Dunia yang Pernah Dibela Jordi Cruyff:

5. Celta Vigo

Pada 1999, Jordi Cruyff dipinjamkan ke Celta Vigo. Ia mencetak dua gol dalam delapan pertandingan.

4. Deportivo Alaves

Pada 2000, Jordi Cruyff bergabung dengan Alaves dan membawa klub tersebut mencapai final Piala UEFA 2001. Meski akhirnya, mereka kalah 4-5 dari Liverpool.