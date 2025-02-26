Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pratama Arhan Cs Berpeluang Raih Treble Winner, Begini Kata Bos Bangkok United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |19:03 WIB
Pratama Arhan Cs Berpeluang Raih Treble Winner, Begini Kata Bos Bangkok United
Pratama Arhan kala membela Bangkok United. (Foto: Bangkok United)
A
A
A

BANGKOK – Presiden Bangkok United, Kajorn Chiaravanont, bicara soal peluang Pratama Arhan cs raih treble winner atau tiga gelar dalam musim ini. Menurutnya, hal itu bisa terjadi, tetapi pastinya butuh diperjuangkan semaksimal mungkin.

Saat ini, Bangkok United berada di posisi kedua klasemen Liga Thailand dengan 47 poin. Selain itu mereka saat ini belum tersisih dari Piala FA Thailand dan Piala Liga karena berada di babak 16 besar dalam kedua ajang itu.

Pratama Arhan beraksi untuk Bangkok United (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)

1. Reaksi Bos Bangkok United

Kajorn Chiaravanon mengatakan Bangkok United harus konsisten dari laga ke laga dalam tiga ajang berbeda. Pasalnya, timnya punya kans besar dapat merebut deretan gelar pada musim ini, meskipun tidak akan mudah.

"Untuk turnamen yang tersisa di negara kita, kita masih punya peluang untuk meraih 3 gelar juara. Akan tetapi, harus kita akui bahwa trofi Liga Thailand tidaklah mudah karena kita tertinggal 7 poin (dari Buriram)," kata Kajorn dilansir dari Ballthai, Rabu (26/2/2025).

"Namun, sepakbola itu bola yang bulat. Itu tidak selalu pasti jika masih ada kesempatan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
