Harga Pasaran Terbaru Pratama Arhan di Klub Bangkok United yang Langsung Cetak Dua Assist

HARGA pasaran terbaru Pratama Arhan di klub Bangkok United menarik diulas. Sebab, Arhan bisa tampil moncer bersama klub Thailand itu hingga langsung cetak 2 assist.

Apakah ada kenaikan harga pasaran Pratama Arhan usai dirinya tampil gacor? Arhan sendiri diketahui baru gabung ke Bangkok United pada awal 2025.

1. Pratama Arhan Tampil Gacor

Pratama Arhan resmi gabung Bangkok United pada 7 Januari 2025. Bek berusia 23 tahun itu didatangkan usai kontraknya habis di Suwon FC.

Arhan pun mendapat kontrak panjang di Bangkok United. Pemain andalan Timnas Indonesia itu dikontrak hingga 30 Juni 2028.

Sejauh ini, Arhan pun sudah mentas di 7 laga bersama Bangkok United dalam berbagai kompetisi. Dari 7 penampilannya, dia bisa mencetak 2 assist.

Assist pertama Arhan tercipta di laga kontra Rayong FC dalam lanjutan Liga Thailand 2024-2025. Berkat kontribusinya, Bangkok United tahan imbang Rayong United kala itu dengan skor 2-2.

Kemudian, umpan ciamik Arhan juga berbuah gol saat Bangkok United hadapi Sydney FC di babak 16 besar leg I AFC Champions League 2 2024-2025. Assist Arhan lagi-lagi membawa Bangkok United tahan imbang lawan dengan skor 2-2.