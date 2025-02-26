Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Blak-blakan, Bos Dewa United Akhirnya Bongkar Pesan dari Patrick Kluivert

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |04:05 WIB
Blak-blakan, Bos Dewa United Akhirnya Bongkar Pesan dari Patrick Kluivert
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PRESIDEN Dewa United FC, Ardian Satya Negara, akhirnya bongkar pesan dari pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dia mengatakan Patrick Kluivert mengapresiasi timnya yang memiliki sports center dengan fasilitas lumayan lengkap.

Namun, Patrick Kluivert meminta untuk terus ditingkatkan. Hal ini tentunya mesti dilakukan demi membawa sepakbola Indonesia lebih berkembang.

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Patrick Kluivert Sempat Kunjungi Dewa United

Sebagaimana diketahui, Patrick Kluivert sempat mengunjungi Dewa United Sports Center, di Tangerang, beberapa waktu lalu. Basecamp bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki satu lapangan mini soccer dan lapangan latih sepak bola dan fasilitas lainnya.

Ardian mengatakan pelatih asal Belanda itu memberikan masukan agar Dewa United menambah beberapa lapangan sepakbola. Dia pun menerima masukan tersebut dengan cukup baik.

"Dia titip untuk tambah 1-2 lapangan sepak bola di basecamp. Kemungkinan tahun ini akan kami wujudkan," kata Ardian di Banten, Minggu 23 Februari 2025.

"Kami akan menambah lapangan standar FIFA sintetis dan natural grass," tambahnya.

 

