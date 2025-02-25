Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Liga 1 Indonesia 2024-2025 yang Bisa Dilirik Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Kirim Sinyal Perang!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |15:37 WIB
6 Pemain Liga 1 Indonesia 2024-2025 yang Bisa Dilirik Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Kirim Sinyal Perang!
Patrick Kluivert bisa bawa 6 pemain Liga 1 2024-2025 ke Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 6 pemain Liga 1 Indonesia 2024-2025 yang bisa dilirik Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Patrick Kluivert akan membawa 26-27 pemain saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Australia (20 Maret 2025) dan Timnas Bahrain (25 Maret 2025) di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dari 27 pemain yang akan dipanggil, Okezone menilai ada enam pemain yang berkarier di Liga 1 2024-2025 layak dibawa Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 6 pemain Liga 1 indonesia 2024-2025 yang bisa dilirik Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia:

6. Nadeo Argawinata (Borneo FC)

Nadeo Argawinata dan skuad Timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Nadeo tampil oke bersama Borneo FC di Liga 1 2024-2025. Dari 20 laga, gawang kiper 27 tahun ini hanya kemasukan 18 kali.

Ia tercatat mengemas sembilan clean sheet dari 20 laga di atas. Jika benar dibawa, Nadeo Argawinata bisa belajar banyak dari dua penjaga gawang kenamaan di Timnas Indonesia, yakni Maarten Paes dan Emil Audero.

5. Rizky Ridho (Persija Jakarta)

Rizky Ridho di Timnas Indonesia vs Jepang. PSSI

Rizky Ridho merupakan salah satu pemain Liga 1 yang sukses menembus starting XI Timnas Indonesia di tengah banyaknya pemain diaspora. Ketenangan dan kemampuan membaca permainan menjadi kelebihan yang dimiliki bek 23 tahun ini.

Namun, untuk laga Maret 2025, Rizky Ridho mesti usaha ekstra untuk menembus jajaran starter. Sebab, ia harus bersaing dengan Mees Hilgers, Jay Idzes, Justin Hubner hingga pemain yang berpotensi comeback, Elkan Baggott.

      
