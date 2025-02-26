Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hansamu Yama Minta Persija Jakarta Lupakan Kekalahan dari PSM Makassar: Perjalanan Liga Masih Panjang!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |03:05 WIB
Hansamu Yama Minta Persija Jakarta Lupakan Kekalahan dari PSM Makassar: Perjalanan Liga Masih Panjang!
Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
GIANYAR – Bek Persija Jakarta, Hansamu Yama Pranata, meminta timnya melupakan kekalahan dari PSM Makassar. Sebab, perjalanan Persija Jakarta masih panjang di Liga 1 2024-2025.

Alhasil, Persija perlu fokus mempersiapkan diri untuk laga berikutnya. Meski begitu, Hansamu Yama tetap turut merasakan kekecewaan.

Nermin Haljeta mengubah skor PSM Makassar vs Persija Jakarta 1-0 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

1. Pil Pahit Persija Jakarta

Persija Jakarta menelan kekalahan tipis 0-1 saat tandang melawan PSM Makassar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu 23 Februari 2025. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- kecolongan lewat gol Nermin Haljeta di menit ke-60.

Usai laga, Hansamu mengaku cukup kecewa dengan hasil kekalahan tersebut. Karena menurutnya, mereka bermain cukup bagus. Tapi sayang, Persija Jakarta harus kecolongan dan itu akan menjadi bahan evaluasi tim.

“Kecewa juga hasil kurang bagus. Sebenarnya kedua tim bermain imbang. Kami bermain cukup bagus, meskipun hasil tidak bagus,” kata Hansamu usai laga, dikutip Rabu (26/2/2025).

“Tapi kita kecolongan. Itu menjadi PR buat kami dan kami akan evaluasi ke depan,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
