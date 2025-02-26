Hansamu Yama Minta Persija Jakarta Lupakan Kekalahan dari PSM Makassar: Perjalanan Liga Masih Panjang!

GIANYAR – Bek Persija Jakarta, Hansamu Yama Pranata, meminta timnya melupakan kekalahan dari PSM Makassar. Sebab, perjalanan Persija Jakarta masih panjang di Liga 1 2024-2025.

Alhasil, Persija perlu fokus mempersiapkan diri untuk laga berikutnya. Meski begitu, Hansamu Yama tetap turut merasakan kekecewaan.

1. Pil Pahit Persija Jakarta

Persija Jakarta menelan kekalahan tipis 0-1 saat tandang melawan PSM Makassar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu 23 Februari 2025. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- kecolongan lewat gol Nermin Haljeta di menit ke-60.

Usai laga, Hansamu mengaku cukup kecewa dengan hasil kekalahan tersebut. Karena menurutnya, mereka bermain cukup bagus. Tapi sayang, Persija Jakarta harus kecolongan dan itu akan menjadi bahan evaluasi tim.

“Kecewa juga hasil kurang bagus. Sebenarnya kedua tim bermain imbang. Kami bermain cukup bagus, meskipun hasil tidak bagus,” kata Hansamu usai laga, dikutip Rabu (26/2/2025).

“Tapi kita kecolongan. Itu menjadi PR buat kami dan kami akan evaluasi ke depan,” sambungnya.