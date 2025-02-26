Dalih Pieter Huistra Usai PSS Sleman Kalah 0-1 dari Malut United: Kami Kurang Beruntung!

TERNATE – Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, beberkan alasan usai timnya kalah 0-1 dari Malut United dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Dia berdalih PSS Sleman kurang beruntung.

Meski begitu, Huistra tetap mengapresiasi performa anak asuhnya meski kalah dari Malut United di pekan ke-24 Liga 1 2024-2025. Huistra mengungkapkan bahwa mereka hanya kurang beruntung sehingga gagal meraih poin penuh.

1. PSS Sleman Kalah Tipis

Super Elja -julukan PSS Sleman- kalah tipis 0-1 saat bertandang ke markas Malut United di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu 23 Februari 2025 malam. Satu gol yang bersarang ke gawang Alan Jose dicetak oleh Diego Martinez pada menit ke-68.

Usai laga, Huistra mengatakan bahwa anak asuhnya sudah berjuang keras untuk bisa membawa pulang poin penuh di laga tersebut. Hanya saja, dewi fortuna dirasa masih belum berpihak pada PSS Sleman.

“Kami sudah mencoba bermain sebaik mungkin. Saya rasa di setiap menit bermain mereka melakukan itu, kita sudah berjuang. Dan kita sudah tahu sebelumnya bahwa tidak mudah menghadapi Malut United. Tapi jujur saja kita sedikit kurang beruntung kalah di sini,” kata Huistra, dilansir dari situs LIB, Rabu (26/2/2025).