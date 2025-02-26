Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Liverpool vs Newcastle United di Liga Inggris 2024-2025: The Reds Menggila?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |14:09 WIB
Prediksi Liverpool vs Newcastle United di Liga Inggris 2024-2025: The Reds Menggila?
Para pemain Liverpool kala berlaga. (Foto: Liverpool)
A
A
A

PREDIKSI Liverpool vs Newcastle United di Liga Inggris 2024-2025 akan diulas Okezone. Akankah The Reds -julukan Liverpool- mengamankan poin penuh?

Ya, ajang Liga Inggris 2024-2025 berlanjut pada tengah pekan ini. Sederet laga seru akan tersaji pada pekan ke-27 ini, salah satunya mempertemukan Liverpool vs Newcastle United. Laga itu akan digelar di Stadion Anfield, Liverpool, pada Kamis, 27 Februari 2025 pukul 03.15 WIB.

Liverpool menang 2-0 atas Manchester City @LFC

1. Liverpool Tak Terkalahkan

Liverpool ukir perjalanan manis dalam beberapa laga terakhirnya. Dari 5 laga terakhir yang dilakoni di Liga Inggris 2024-2025, mereka tak terkalahkan. Liverpool mengemas 3 kemenangan dan 2 hasil imbang.

Pada laga terakhir yang dilakoni, Liverpool sukses membungkam Manchester City di Etihad Stadium. Laga yang digelar pada 23 Februari 2025 itu, The Reds menang dengan skor 2-0.

Hasil ini membuat Liverpool kian kukuh menempati puncak klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Kini, pasukan Arne Slot total sudah mengemas 64 poin.

2. Waspada

Dengan kondisi di atas, Liverpool tentunya difavoritkan menang dalam laga ini. Tetapi, Mohamed Salah cs tetap perlu waspada dalam menjamu Newcastle United.

Pasalnya, Newcastle baru saja mengalahkan Nottingham Forest yang tampil apik musim ini sehingga menempati posisi ketiga di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Newcastle menang dengan skor tipis 4-3.

Hasil ini membuat Newcastle tengah menempati posisi keenam di klasemen sementara. Mereka total sudah mengemas 44 poin saat ini.

Okezone sendiri memprediksi laga akan dimenangkan oleh Liverpool. Mohamed Salah cs akan meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 3-0.

 

