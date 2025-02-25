Kisah Haru Mohamed Salah, Pemain Liverpool yang Maafkan dan Menolong Perampok yang Satroni Rumahnya

KISAH haru Mohamed Salah akan diulas Okezone. Pemain Liverpool ini maafkan dan menolong perampok yang satroni rumahnya.

Momen tersebut terjadi kala pemain berjuluk The Pharaoh itu masih membela klub Liga Mesir, El Mokawloon. Seorang pencuri masuk dan mencuri beberapa barang berharga di rumah Salah.

Beruntungnya, pihak kepolisian setempat berhasil menangkap komplotan pencuri tersebut. Ayah Salah pun meminta agar pelaku dapat dihukum setimpal dan mengembalikan barang-barang yang telah dicuri.

Salah Lebih Memilih Memaafkan Pelaku

Berbeda sikap dengan sang ayah, melansir Sport Bible, Selasa (25/2/2025), Mohamed Salah lebih memilih untuk memaafkan sang pelaku. Dia juga meminta ayahnya untuk menarik kembali tuntutannya.

Pada akhirnya, pelaku pencurian itu pun terbebas dari segala tuntutan pada kasus tersebut. Selain memaafkan, eks pemain Fiorentina itu juga memberikan sejumlah uang dan mencarikan pekerjaan.