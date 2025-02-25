Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Rekor Gila Mohamed Salah Usai Liverpool Permalukan Manchester City, Nomor 1 Terlibat 50 Gol!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |17:47 WIB
5 Rekor Gila Mohamed Salah Usai Liverpool Permalukan Manchester City, Nomor 1 Terlibat 50 Gol!
Mohamed Salah mencetak lima rekor gila usai Liverpool mempermalukan Manchester City 2-0 (Foto: Premier League)
A
A
A

BERIKUT lima rekor gila Mohamed Salah usai Liverpool permalukan Manchester City. Salah satunya adalah terlibat dalam 50 gol semusim!

Salah mencetak satu gol dan satu assist dalam laga Manchester City vs Liverpool yang berakhir 0-2. Duel itu berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, Senin 24 Februari 2025 dini hari WIB.

Liverpool menang 2-0 atas Manchester City @LFC

Satu gol dan satu assist itu mengantar Salah pada capaian rekor gila. Apa saja? Simak ulasan berikut ini.

5 Rekor Gila Mohamed Salah Usai Liverpool Permalukan Manchester City

5. 41 Gol

Mohamed Salah beraksi di laga Manchester City vs Liverpool (Foto: Premier League)
Mohamed Salah beraksi di laga Manchester City vs Liverpool (Foto: Premier League)

Pemain asal Mesir ini sudah mengoleksi 25 gol dan 16 assist di Liga Inggris 2024-2025. Itu artinya, Salah sudah terlibat dalam 41 gol hingga pekan ke-26 Liga Inggris.

Pesepakbola kelahiran Nagrig itu hanya berjarak dua angka lagi dari rekor yang dicatatkan Luis Suarez pada 2013-2014. Dengan sisa 11 pertandingan (Liverpool sudah main 26 kali), catatan itu sangat mungkin dilewati.

4. Gol dan Assist di 11 Pertandingan

Liverpool vs LOSC Lille. Mohamed Salah. (Foto: UEFA)

Hingga pekan ke-26, Salah telah mencetak gol dan melepas assist sekaligus dalam 11 dari 27 pertandingan yang sudah dilakoni. Hal ini membuktikan kontribusi besarnya untuk Liverpool.

Catatan ini membuat Salah menyamai rekor yang dicetak Lionel Messi pada 2014-2015. Tentu, hanya butuh satu gol dan satu assist saja dalam satu laga untuk melewati catatan La Pulga.

 

