PSSI Tunjuk Jordi Cruyff Jadi Penasihat Teknis Bukan untuk Rayu Pemain Diaspora

Jordi Cruyff ditunjuk jadi penasihat teknis PSSI bukan untuk rayu pemain diaspora (Foto: Instagram/@jordicruyff)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan Jordi Cruyff ditunjuk jadi penasihat teknis bukan untuk merayu pemain diaspora agar bergabung ke Timnas Indonesia. Ia punya tugas lain.

Jordi mendapatkan tugas sebagai penasihat teknis PSSI. Ia akan membantu mencari sosok direktur teknik (dirtek) PSSI.

1. Benahi

Jordi Cruyff (Foto: FC Barcelona)

Erick mengatakan Jordi akan membenahi sepakbola Indonesia secara berjenjang untuk membantu dirtek, nantinya. Hal itu agar kerangka sepakbola Indonesia punya bentuk ideal demi kebaikan tim nasional.

"Jadi, dia nanti akan memberi saran terhadap kerangka sepakbola Indonesia secara keseluruhan, termasuk meninjau ulang Filanesia (Filosofi Sepakbola Indonesia)," kata Erick di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

2. Pemain Keturunan

Menteri BUMN itu mengatakan, tidak ada rencana mendatangkan Jordi untuk menarik pemain-pemain keturunan lainnya. Pasalnya, tugas sosok itu akan memberikan dampak yang akan bisa dirasakan untuk sepakbola Indonesia.

"Tidak, justru mengambil Jordi ini untuk memastikan kesinambungan seluruh program juga me-review metode-metode pelatihan dan menambah jumlah pelatih,” ujar Erick.