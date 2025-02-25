Menpora Dito Ariotedjo Yakin PSSI Tidak Salah Pilih soal 3 Pemain Keturunan Tambahan untuk Timnas Indonesia

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, meyakini PSSI tidak salah pilih soal 3 pemain tambahan yang akan dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Ketiga pemain itu adalah Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James.

Dito menilai PSSI pastinya sudah melakukan pertimbangan matang sebelum ketiga pemain itu diajukan untuk dinaturalisasi. Untuk itu, dia tidak meragukan kinerja PSSI yang diketuai Erick Thohir.

"Saya yakin apa yang sudah dilakukan verifikasi, baik dari PSSI dan juga tim diaspora ini, ini ya sudah baik," katanya.

1. Punya Kualitas

Menurut Menpora Dito, ketiga pemain itu sarat dengan pengalaman dan punya kualitas. Jadi, mereka bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Ya, saya kira dari track record pemain sangat meyakinkan dan akan memperkuat," ucap Menpora RI.

Saat ini, Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James merumput di Eropa. Emil Audero sekarang memperkuat klub kasta kedua Italia, yakni Palermo.

Lalu, Joey Pelupessy menjadi bagian dari klub Liga Belgia, Lommel SK. Sementara itu, Dean James adalah pemain klub Liga Belanda, Go Ahead Eagles.