HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menpora Dito Ariotedjo Yakin PSSI Tidak Salah Pilih soal 3 Pemain Keturunan Tambahan untuk Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |09:30 WIB
Emil Audero siap dinaturalisasi bela Timnas Indonesia. (Foto: Inter Milan)
JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, meyakini PSSI tidak salah pilih soal 3 pemain tambahan yang akan dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Ketiga pemain itu adalah Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James.

Dito menilai PSSI pastinya sudah melakukan pertimbangan matang sebelum ketiga pemain itu diajukan untuk dinaturalisasi. Untuk itu, dia tidak meragukan kinerja PSSI yang diketuai Erick Thohir.

10 Maret 2025 Jadi Batas Akhir Pendaftaran Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia

"Saya yakin apa yang sudah dilakukan verifikasi, baik dari PSSI dan juga tim diaspora ini, ini ya sudah baik," katanya.

1. Punya Kualitas

Menurut Menpora Dito, ketiga pemain itu sarat dengan pengalaman dan punya kualitas. Jadi, mereka bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Ya, saya kira dari track record pemain sangat meyakinkan dan akan memperkuat," ucap Menpora RI.

Saat ini, Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James merumput di Eropa. Emil Audero sekarang memperkuat klub kasta kedua Italia, yakni Palermo.

Lalu, Joey Pelupessy menjadi bagian dari klub Liga Belgia, Lommel SK. Sementara itu, Dean James adalah pemain klub Liga Belanda, Go Ahead Eagles. 

 

