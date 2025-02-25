Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penampakan SUGBK yang Terus Dipoles Jelang Laga Timnas Indonesia vs Bahrain

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |08:28 WIB
Penampakan SUGBK yang Terus Dipoles Jelang Laga Timnas Indonesia vs Bahrain
SUGBK terus dipoles jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: Instagram/@lestarindo_soccerfield)
JAKARTA – Lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) terus dipoles jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain. PT Harapan Jaya Lestarindo selaku pendamping perawatan lapangan kini baru saja melakukan perataan tanah.

Dengan pemolesan yang terus dilakukan, SUGBK diharapkan bisa siap jadi venue laga Timnas Indonesia saat menjamu Bahrain di laga kedelapan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025.

SUGBK terus dipoles. Foto: Instagram/@lestarindo_soccerfield
SUGBK terus dipoles. Foto: Instagram/@lestarindo_soccerfield

1. Timnas Indonesia Segera Berlaga Lagi

Skuad Garuda memang akan segera berlaga lagi. Mereka akan terlebih dahulu menjalani laga tandang melawan Australia. Laga tersebut akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada 20 Maret 2025.

Pertadingan melawan Australia dan Bahrain merupakan laga krusial bagi Timnas Indonesia. Sebab, Skuad Garuda saat ini masih berpeluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat ketiga dengan koleksi enam poin dari enam pertandingan. Tim besutan Patrick Kluivert itu masih mempunyai kesempatan untuk lolos langsung, atau melalui putaran keempat kualifikasi.

 

