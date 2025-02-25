Hasil AS Roma vs Monza di Liga Italia 2024-2025: I Giallorossi Pesta Gol 4-0!

HASIL AS Roma vs Monza di Liga Italia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. I Giallorossi -julukan AS Roma- sukses berpesta gol hingga menang 4-0.

Laga AS Roma vs Monza digelar di Stadion Olimpico, Roma, pada Selasa (25/2/2025) dini hari WIB. Gol-gol AS Roma dicetak oleh Alexis Saelemaekers (10’), Eldor Shomurodov (32’), Angelino (73’), dan Bryan Cristante (88’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AS Roma yang tampil di kandangnya sendiri memulai laga dengan begitu apik. Pertandingan baru jalan 10 menit, mereka sudah bisa buka keunggulan

Ialah Alexis Saelemaekers yang catatkan namanya di papan skor. Dia berhasil memanfaatkan dengan baik umpan ciamik dari Eldor Shomurodov. AS Roma pun unggul 1-0.

Tak puas hanya catatkan assist, Eldor Shomurodov kemudian turut cetak gol. Tepatnya pada menit ke-32, dia jebol gawang tim tamunya usai menyambar bola hasil umpan dari Matias Soule.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus berupaya cetak gol. Tetapi, usaha demi usaha gagal berbuah manis. AS Roma unggul 2-0 hingga akhir babak pertama.