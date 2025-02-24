Jairo Riedewald Belum Diproses Naturalisasi hingga Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar

Jairo Riedewald belum akan dinaturalisasi hingga Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kelar (Foto: Royal Antwerp FC)

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, memastikan Jairo Riedewald tidak akan dinaturalisasi menjadi WNI dalam waktu dekat. Bahkan, bisa jadi prosesnya akan molor hingga usai Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia rampung.

PSSI saat ini memang terus berupaya melakukan proses naturalisasi beberapa pemain, selain Riedewald. Hal itu untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia dalam fase Grup C putaran ketiga.

1. Administrasi

Dito mengatakan sudah mendapatkan kabar dari Ketua Umum (Ketum) PSSI terkait Riedewald. Prosesnya memang terkendala secara administrasi.

"Untuk Jairo, Pak Erick menyampaikan dokumen ada yang belum bisa. Daripada bisa bermasalah di kemudian hari," kata Dito di Jakarta, Senin (24/2/2024).

"Jadi memang diputuskan tidak diproses dahulu," tambah pria berusia 34 tahun itu.