HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Dean James, Bek Kiri Baru Timnas Indonesia Berdarah Surabaya seperti Rizky Ridho

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |20:11 WIB
Kisah Dean James, Bek Kiri Baru Timnas Indonesia Berdarah Surabaya seperti Rizky Ridho
Simak kisah Dean James, bek kiri baru Timnas Indonesia yang disebut berdarah Surabaya (Foto: Instagram/@dean11james)
KISAH Dean James, bek kiri baru Timnas Indonesia, menarik untuk diulas. Sebab, ia disebut berdarah Surabaya sama seperti Rizky Ridho.

Nama James mencuri perhatian ketika diumumkan akan dinaturalisasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Apalagi, sang pesepakbola disebut memiliki darah keturunan Indonesia dari Surabaya.

1. Profil Dean James

Dean james (kiri) tertarik memperkuat Timnas Indonesia @dean11james

Dean James diketahui lahir pada 30 April 2004. Kariernya bermula di klub lokal RKSV DoCos Leiden sejak 2004, sebelum akhirnya pindah ke akademi Ajax Amsterdam pada 2008. 

Enam tahun kemudian, James bergabung akademi FC Volendam. Di klub ini, ia berhasil naik kelas secara bertahap, dari tim akademi ke tim U-17, U-19, U-21, dan berlanjut ke tim senior.

Debutnya di kancah senior sendiri terjadi pada musim 2020-2021, dengan jadi pilihan utama FC Volendam di ajang Eerste Divisie (kasta kedua Belanda). Sejak itu, James mencatatkan 55 penampilan bagi FC dan berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist.

2. Go Ahead Eagles

Saat kontraknya habis pada 2023, James kemudian dipinang Go Ahead Eagles secara gratis. Sayangnya, musim perdananya bersama klub itu tak berjalan mulus. 

 

Halaman:
1 2
      
