Hasil Bundesliga 2024-2025: Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt 4-0, RB Leipzig vs FC Heidenheim 2-2

SEJUMLAH laga menarik tercipta di pekan ke-23 Bundesliga 2024-2025, pada Minggu 23 Februari 2025 hingga Senin (24/2/2025) dini hari WIB. Seperti halnya Bayern Munich yang menang besar atas Eintracht Frankfurt sampai RB Leipzig yang tertahan 2-2 oleh Heidenheim.

1. RB Leipzig vs FC Heidenheim

Bermain di kandang sendiri tak membantu Leipzig meraih kemenangan saat menjamu FC Heidenheim di Red Bull Arena Leipzig. Menghadapi tim yang berada di zona degradasi, Leipzig justru bisa dikatakan kewalahan.

Bagaimana tidak, pada awalnya Leipzig justru tertinggal dua gol lebih dulu gara-gara Mathias Honsak (6’) dan gol penalti Marvin Pieringer (13’). Beruntung sebelum babak pertama berakhir, tim tuan rumah berhasil memperkecil ketertinggalan pada lewat Lois Openda di menit 45+2.

Lalu di babak kedua, Leipzig berhasil menambah gol via tendangan penalti Benjamin Sesko (64’). Berkat gol Sesko, tim berjuluk Die Rotten Bullen itu akhirnya selamat dari kekalahan dan meraih satu poin dari laga tersebut.

RB Leipzig vs Heidenheim

Tambahan satu poin itu membuat RB Leipzig menempati posisi keenam di klasemen sementara Liga Jerman 2024-2025 dengan mengoleksi 38 poin. Sementara Heindenheim di peringkat 16 dengan 15 angka.

2. Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt

Tak seperti RB Leipzig, Bayern mampu memaksimalkan laga kandangnya dengan baik. Menyambut Frankfurt di Allianz Arena, Die Roten –julukan Bayern– menang dengan skor telak 4-0.

Keempat gol itu diciptakan oleh empat pemain Bayern. Dimulai Michael Olise (45+2’), Hiroki Ito (61’), Jamal Musiala (83’), dan Serge Gnabry (90+2’).