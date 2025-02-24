Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bundesliga 2024-2025: Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt 4-0, RB Leipzig vs FC Heidenheim 2-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |06:34 WIB
Hasil Bundesliga 2024-2025: Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt 4-0, RB Leipzig vs FC Heidenheim 2-2
Suasana laga Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga 2024-2025. (Foto: Instagram/bundesliga)
A
A
A

SEJUMLAH laga menarik tercipta di pekan ke-23 Bundesliga 2024-2025, pada Minggu 23 Februari 2025 hingga Senin (24/2/2025) dini hari WIB. Seperti halnya Bayern Munich yang menang besar atas Eintracht Frankfurt sampai RB Leipzig yang tertahan 2-2 oleh Heidenheim.

1. RB Leipzig vs FC Heidenheim

Bermain di kandang sendiri tak membantu Leipzig meraih kemenangan saat menjamu FC Heidenheim di Red Bull Arena Leipzig. Menghadapi tim yang berada di zona degradasi, Leipzig justru bisa dikatakan kewalahan.

Bagaimana tidak, pada awalnya Leipzig justru tertinggal dua gol lebih dulu gara-gara Mathias Honsak (6’) dan gol penalti Marvin Pieringer (13’). Beruntung sebelum babak pertama berakhir, tim tuan rumah berhasil memperkecil ketertinggalan pada lewat Lois Openda di menit 45+2.

Lalu di babak kedua, Leipzig berhasil menambah gol via tendangan penalti Benjamin Sesko (64’). Berkat gol Sesko, tim berjuluk Die Rotten Bullen itu akhirnya selamat dari kekalahan dan meraih satu poin dari laga tersebut.

RB Leipzig vs Heidenheim
RB Leipzig vs Heidenheim

Tambahan satu poin itu membuat RB Leipzig menempati posisi keenam di klasemen sementara Liga Jerman 2024-2025 dengan mengoleksi 38 poin. Sementara Heindenheim di peringkat 16 dengan 15 angka.

2. Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt

Tak seperti RB Leipzig, Bayern mampu memaksimalkan laga kandangnya dengan baik. Menyambut Frankfurt di Allianz Arena, Die Roten –julukan Bayern– menang dengan skor telak 4-0.

Keempat gol itu diciptakan oleh empat pemain Bayern. Dimulai Michael Olise (45+2’), Hiroki Ito (61’), Jamal Musiala (83’), dan Serge Gnabry (90+2’).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/51/3139870/berikut_hasil_lengkap_pekan_terakhir_bundesliga_2024_2025-2ZPM_large.jpg
Hasil Lengkap Pekan Terakhir Bundesliga 2024-2025: Bayern Munich Menang Telak, Borussia Dortmund Lolos Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/51/3139749/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_hoffenheim_vs_bayern_munich_di_bundesliga_2024_2025-fvdV_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Hoffenheim vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139409/berikut_tiga_trofi_yang_diperoleh_xabi_alonso_di_bayer_leverkusen-VH8s_large.jpg
3 Trofi yang Diperoleh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, Nomor 1 Akhiri Puasa Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/51/3138086/bayern_munich-sABS_large.jpg
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach 2-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1649885/hasil-lengkap-liga-inggris-man-city-menang-dramatis-spurs-terjungkal-rel.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Man City Menang Dramatis, Spurs TerjungkalÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/para_pemain_timnas_futsal_indonesia_melakoni_pemus.jpg
Kapten Timnas Futsal Indonesia Beri Kabar Baik jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement