HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bundesliga 2024-2025: Holstein Kiel vs Bayer Leverkusen 0-2, Borussia Dortmund vs Union Berlin 6-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |06:53 WIB
Hasil Bundesliga 2024-2025: Holstein Kiel vs Bayer Leverkusen 0-2, Borussia Dortmund vs Union Berlin 6-0
Suasana laga Borussia Dortmund vs Union Berlin di Bundesliga 2024-2025. (Foto: Bundesliga)
A
A
A

SEBANYAK lima pertandingan menarik baru saja terjadi di pekan ke-23 Bundesliga 2024-2025. Seperti halnya Bayer Leverkusen yang sukses mencuri poin di kandang Holstein Kiel, hingga Borussia Dortmund yang pesta gol ke gawang Union Berlin.

1. Holstein Kiel vs Bayer Leverkusen

Leverkusen terus berusaha mengejar Bayern Munich yang kini bertengger di peringkat pertama klasemen sementara Liga Jerman 2024-2025. Untungnya, tim asuhan Xabi Alonso itu berhasil mencuri tiga poin tersebut usai susah payah mengalahkan Holstein.

Bermain di Holstein-Stadion, Leverkusen tepatnya menang dengan skor 2-0. Dua gol itu berasal dari Patrik Schick di menit 9 dan Amine Adli pada menit ke-54.

Dua gol itu sudah cukup untuk membuat Leverkusen menang dan meraih tiga poin. Kini, Leverkusen menempati posisi kedua dengan 50 poin.

Leverkusen masih tertinggal 5 angka dari Bayern yang nyaman di puncak klasemen.

Holstein Kiel vs Bayer Leverkusen. (Foto: Bundesliga)
Holstein Kiel vs Bayer Leverkusen. (Foto: Bundesliga)

2. Borussia Dortmund vs Union Berlin

Dortmund baru saja pesta gol di kandang sendiri. Menghadapi Union Berlin di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund menang dengan skor 6-0.

Dalam kemenangan itu, Sehrou Guirassy menjadi bintang utamanya. Sebab Guirassy sukses mencetak empat gol untuk merebut kemenangan penting tersebut.

 

