Hasil Barito Putera vs Bali United di Liga 1 2024-2025: Laskar Antasari Menang 3-1

BANJARBARU – Hasil Barito Putera vs Bali United di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Demang Lehman, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (24/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk Laskar Antasari.

Tiga gol Barito Putera disumbangkan Jaime Moreno (15’), Lucas Morelatto (45+3’), dan bunuh diri Agung Mannan (73’). Sementara itu, satu-satunya gol Bali United dicetak oleh Boris Kopitovic (53’) dari titik penalti.

Barito Putera vs Bali United di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@psbaritoputeraofficial)

Jalannya Pertandingan

Barito Putera dan Bali United tidak memulai laga dengan tempo sedang karena berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing. Akan tetapi, secara perlahan kedua tim sudah saling menekan agar dapat mencetak gol lebih dahulu.

Barito Putera mampu unggul lebih dahulu atas Bali United. Kepastian itu setelah Jaime Moreno berhasil membobol Adilson Maringa pada menit ke-15.

Skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United- berusaha keras untuk segera menyamakan kedudukan. Akan tetapi, pertahanan Barito Putera masih cukup rapat.

Skuad Laskar Antasari -julukan Barito Putera berhasil menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-45+3. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Lucas Morellato dengan memaksimalkan umpan Levy Madinda.

Pada menit ke-53, Bali United berhasil memperkecil ketertinggalan dari tim tuan rumah. Hal itu setelah Boris Kopitovic mengeksekusi penalti dengan cukup tenang.