HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dewa United FC Tembus Papan Atas Liga 1 2024-2025, Ardian Satya: Juara Tidak Bisa Diatur!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |16:49 WIB
Dewa United FC Tembus Papan Atas Liga 1 2024-2025, Ardian Satya: Juara Tidak Bisa Diatur!
Presiden Klub Dewa United FC Ardian Satya Negara menegaskan juara Liga 1 2024-2025 tak bisa diatur (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

DEWA United FC saat ini bersaing di papan atas Liga 1 2024-2025. Sang presiden klub, Ardian Satya Negara, memilih untuk berhati-hati saat bicara mengenai kesempatan juara.

Saat ini, Dewa United berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan 43 poin. Mereka berselisih delapan angka dengan Persib Bandung yang berada di puncak klasemen.

1. Cukup Dini

Dewa United

Ardian mengatakan masih cukup dini membicarakan kans juara Liga 1 karena segala kemungkinan bisa terjadi. Jadi, paling terpenting Dewa United harus fokus dari laga ke laga.

"Juara enggak bisa diatur. Kalau bisa diatur, semua mau juara. Kami realistis. Dewa United akan berusaha. Tapi, tegantung Bandung," kata Ardian di Serang, Banten, Minggu 23 Februari 2025.

"Kalau sama-sama menang terus kan sama saja. Saya berharap Dewa konsisten," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
