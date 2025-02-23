Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sandy Walsh Buktikan Pemain Indonesia Tak Cuma Jadi Alat Marketing Klub Jepang

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |17:39 WIB
Sandy Walsh Buktikan Pemain Indonesia Tak Cuma Jadi Alat Marketing Klub Jepang
Sandy Walsh bermain untuk Yokohama F. Marinos (Foto: Instagram/@sandywalsh)
SANDY Walsh buktikan pemain Indonesia tak cuma jadi alat marketing klub Jepang. Sebab, sejauh ini, ia mendapat menit bermain cukup bersama Yokohama F. Marinos.

Walsh diketahui pindah dari KV Mechelen ke Jepang pada Februari 2025. Ia diikat dengan kontrak hingga 30 Juni 2027.

1. Alat Marketing

Pratama Arhan laman resmi Tokyo Verdy

Kepindahan Walsh langsung ditanggapi beragam oleh warganet. Mereka masih ingat betul bagaimana perlakuan klub-klub J-League (Liga Jepang) terhadap pemain-pemain Indonesia.

Pratama Arhan misalnya, hanya dijadikan alat marketing oleh Tokyo Verdy. Ia jarang mendapat menit bermain selama berkarier di klub berkostum hijau itu pada 2022-2024.

2. Andalan

Sejauh ini, Walsh sudah membuktikan ketakutan itu tidak beralasan. Ia sudah diturunkan dua kali oleh Marinos, masing-masing sekali di AFC Champions League Elite 2024-2025 dan J-League 1 2025.

Debutnya terjadi pada laga kontra Shanghai Port yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan tim tamu pada Rabu 19 Februari 2025. Ketika itu, Walsh turun sepanjang 90 menit.

 

