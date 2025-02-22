Sandy Walsh Ungkap Alasan Berani Tinggalkan Eropa dan Main di Sepakbola Asia

YOKOHAMA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sandy Walsh mengakui sepakbola Asia saat ini tak kalah hebat dari Eropa. Karena itu, banyak pemain bintang Eropa yang mencoba meneruskan kariernya di Asia, yang menurut Sandy pun dalam beberapa tahun terakhir kompetis-kompetisi di asia mengalami peningkatan pesat.

Sandy Walsh belum lama ini resmi bergabung dengan klub Jepang Yokohama F. Marinos. Sebelum hijrah ke Asia, Sandy menghabiskan kariernya bersama klub-klub Belgia seperti KRC Genk hingga KV Mechelen.

1. Makin Kenal Sepakbola Asia Gara-Gara Timnas Indoensia

Berkarier di Asia merupakan salah satu impian Sandy. Bek Timnas Indonesia itu mengaku mulai menyukai kultur sepak bola Asia sejak membela Timnas Indonesia.

"Saya mulai mengalaminya (mengenal sepakbola Asia) usai bermain untuk tim nasional," kata Sandy dikutip dari Gazet van Antwerpen (GVA), Sabtu (22/2/2025).

Sandy menilai perkembangan sepak bola Asia cukup pesat dalam lima tahun ini. Bergabungnya para pemain bintang seperti Andres Iniesta, David Villa, serta Cristiano Ronaldo ke klub Asia turut mendukung perkembangan itu.

"Sekarang ada lebih banyak perhatian dari Eropa daripada sebelumnya, kedatangan (Andres) Iniesta pada tahun 2018 dan (David) Villa pada tahun 2019 untuk Vissel Kohe melakukan sesuatu," tutur Sandy.

"Saya sungguh menilai Liga Jepang sangat tinggi, saya benar-benar harus beradaptasi. Liga Jepang adalah Liga Utama sepak bola Asia. Arab Saudi semakin dekat. Terutama berkat nama-nama besar seperti (Cristiano) Ronaldo, semakin banyak orang yang mengikuti kompetisi ini," sambungnya.