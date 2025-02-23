Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Coret Ricky Kambuaya demi Joey Pelupessy di Laga Timnas Indonesia vs Australia?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |10:46 WIB
Patrick Kluivert Coret Ricky Kambuaya demi Joey Pelupessy di Laga Timnas Indonesia vs Australia?
Pemain keturunan Indonesia, Joey Pelupessy. (Foto: Instagram/joeypelupessy)
A
A
A

HADIRNYA nama Joey Pelupessy membuat persaingan lini tengah Timnas Indonesia diprediksi akan semakin ketat. Bahkan kemungkinan besar bintang Dewa United, Ricky Kambuaya berpotensi tak dipanggil ileh Patrick Kluivert demi bisa memainkan pemain keturunan Indonesia tersebut.

1. Pelupessy Amunisi Baru Timnas Indonesia

Seperti yang diketahui, Pelupessy menjadi satu dari tiga nama pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi. Kedua pemain sisanya adalah Emil Audero dan Dean James.

“Emilio Audero prosesnya sekarang sudah baik sekali.  Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita. Artinya kita mempunyai dua goalkeeper yang kukuh," terang Erick Thohir di Jakarta, dikutip Minggu (23/2/2025).

"Akhirnya pilihan yang juga selama ini kami coba ajak bicara dan akhirnya mau bergabung, Joey Pelupessy dari keturunan Maluku. Lalu, yang terakhir ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya.Itu kertas-kertasnya aman, yaitu Dean James," lanjut Erick Thohir.

Pelupessy sendiri merupakan pemain yang memiliki segudang pengalaman bermain di Eropa. Pemain berusia 31 tahun itu berposisi sebagai gelandang bertahan dan tengah bermain di Liga 2 Belgia bersama Lommel SK.

Joey Pelupessy @joeypelupessy
Joey Pelupessy @joeypelupessy

Dengan pengalamannya, serta faktor kedekatan dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Pelupessy diyakini akan dibawa untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Ya, Pelupessy dan Kluivert memang memiliki kedekatan.

Sebab Pelupessy pernah dilatih Kluivert saat memperkuat FC Twente U-21 pada 2011-2013. Jadi, kans Pelupessy masuk daftar 27 nama untuk laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terdekat terbilang besar.

 

Halaman:
1 2
      
