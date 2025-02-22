Profil Joey Pelupessy, Pemain Keturunan yang Segera Dinaturalisasi PSSI untuk Bela Timnas Indonesia

PROFIL Joey Pelupessy akan diulas dalam artikel ini. Pemain keturunan ini akan jadi amunisi tambahan untuk Timnas Indonesia.

Joey Pelupessy telah dipastikan PSSI bakal segera dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Tak sendirian, Joey Pelupessy akan jalani proses naturalisasi bersama 2 pemain keturunan lain. Mereka adalah Emil Audero dan Dean James.

"Akhirnya pilihan yang juga selama ini kami coba ajak bicara dan akhirnya mau bergabung, Joey Pelupessy dari keturunan Maluku. Lalu, yang terakhir ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya. Itu kertas-kertasnya aman, yaitu Dean James," ucap Erick Thohir di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

Lantas, menarik kini menilik serba-serbi soal Joey Pelupessy. Akankah kehadirannya membuat skuad Garuda makin tangguh?

1. Profil Joey Pelupessy

Pemain bernama lengkap Joey Martis Pelupessy oni lahir di Almelo, Belanda, pada 15 Mei 1993. Dia biasa bermain di posisi gelandang bertahan.

Joey Pelupessy mengawali kariernya di dunia sepakbola dengan gabung SVVN Nijverdal. Kemudian, dia pindah ke tim akademi FC Twente pada 2004.

Di FC Twente, bakat Joey Pelupessy terus berkembang. Dia pun menjajal tim FC Twente dari berbagai level umur, mulai dari U-17, U-19, dan U-21, hingga akhirnya menembus tim senior sejak 2013.

Sayangnya, kontrak Joey Pelupessy tak berlangsung lama di FC Twente. Alhasil, dia akhirnya pindah ke Heracles Almelo pada 2014. Selama 4 musim membela Heracles Almelo, Joey mentas di 119 laga dengan mencatatkan 5 gol dan 6 assist.

Joey Pelupessy kemudian mengepakkan sayap kariernya lebih lebar lagi dengan hijrah membela klub Inggris. Dia menandatangani kontrak bersama Sheffield Wednesday yang kala itu tampil di Divisi Championship pada 2018.

Di sana Joey Pelupessy, tampil sebanyak 119 kali sejak 2018 hingga 2021 dengan membukukan satu gol serta 3 assist saja. Lalu, kariernya dilanjutkan ke klub Turki, Girensunspor. Namun, ia hanya main 22 kali di sana.

Pada Juli 2022, Joey Pelupessy memutuskan kembali ke Belanda. Dia membela klub FC Groningen. Di sana, Joey Pelupessy bahkan sempat dipercaya menjadi kapten.

Tetapi, pada Januari 2025, Joey Pelupessy memutuskan hijrah ke Belgia. Dia membela klub Lommel saat ini.