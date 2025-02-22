Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Keberuntungan Memihak ke Timnas Indonesia, Kiper Australia Alami Cedera!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |12:04 WIB
Keberuntungan Memihak ke Timnas Indonesia, Kiper Australia Alami Cedera!
Kiper Timnas Australia, Mathew Ryan. (Foto: Instagram/matyryan)
A
A
A

PELUANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia menang atas Australia semakin bertambah seiring bertambahnya daftar cedera pemain Socceroos –julukan Timnas Australia. Terbaru, kiper andalan sekaligus kapten Timnas Australia, Mathew Ryan dikabarkan mengalami cedera.

Ryan adalah sosok penting yang membuat Australia begitu kuat di lini pertahanan. Namun, kini ia dikabarkan cedera dan kemungkinan absen saat di laga Timnas Indonesia vs Australia pada Maret 2025 mendatang.

1. Mathew Ryan Cedera

Sejatinya belum ada kabar resmi dari pihak Australia maupun klub Mathew Ryan, yakni RC Lens terkait cederanya tersebut. Hanya saja, dalam dua laga terakhir Lens di Liga Prancis 2024-2025, nama Ryan tak masuk daftar pemain.

Media-media di Prancis pun menyebut ada kemungkinan Ryan mengalami cedera. Hanya saja, tidak diketahui seberapa parah cedera kiper Timnas Australia tersebut.

Jika parah dan membutuhkan waktu hingga 1-2 bulan masa pemulihan, maka hal itu menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia. Sebab laga Timnas Indonesia vs Australia akan berlangsung pada 20 Maret 2025 mendatang di Allianz Stadium, Sydney, Australia.

Mathew Ryan Brighton Sportskeeda
Mathew Ryan Brighton Sportskeeda

“Tak henti-hentinya badai cedera di kubu Australia. Kali ini sang kapten Australia, Mathew Ryan harus menepi setelah 2 pertandingan tidak bermain di klubnya, RC Lens,” bunyi laporan dari akun instagram, @turunminum, Sabtu (22/2/2025).

Sebelumnya, beberapa pemain andalan Australia pun juga sudah dikabarkan mengalami cedera. Sebut saja seperti Harry Soutar, Alessandro Circati, Thomas Deng, Jordan Bos, Connor Metcalfe, Kusini Yengi, Nestory Irankunda, dan Riley McGree adalah nama-nama yang diragukan bisa tampil untuk laga melawan Timnas Indonesia.

 

