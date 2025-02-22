Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Afghanistan di Piala Asia U-17 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |09:52 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Afghanistan di Piala Asia U-17 2025
Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Afghanistan U-17 di Piala Asia U-17 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Tepatnya laga yang dihelat di Arab Saudi itu akan berlangsung pada Jumat 11 April 2025 pukul 00.15 WIB.

Setelah Timnas Indonesia U-20 yang bermain di Piala Asia U-20 2025, kini giliran Timnas Indonesia U-17 asuhan Nova Arianto yang akan beraksi di Piala Asia U-17 2025. Turnamen tersebut digelar di Arab Saudi pada 3-20 April 2025 mendatang.

1. Gabung di Grup C

Timnas Indonesia U-17 dipastikan berada di Grup C yang berisikan Afghanistan U-17, Yaman U-17, dan Korea Selatan U-17. Nantinya, dua tim teratas saja yang lolos ke perempatfinal.

Jika lolos ke perempatfinal, maka Timnas Indonesia U-17 pun berhak mewakili Asia di Piala Dunia U-17 2025. Jadi, target utama Timnas Indonesia U-17 jelas lolos dari fase grup. Karena itu, kemenangan atas Afghanistan U-17 sangat berarti, apalagi negara tersebut menjadi lawan terakhir Timnas Indonesia U-17 di fase grup.

Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

2. Tanggapan Nova Arianto soal Grup C

Menurut Nova Grup C berisikan tim-tim kuat. Karena itu, persiapan ekstra harus dilakukan oleh Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– mengingat lawan-lawan yang cukup tangguh tersebut.

Ya, lawan-lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia U-17 memang patut diwaspadai, mengingat mereka semua adalah juara grup di fase kualifikasi. Timnas Indonesia U-17 sendiri lolos setelah menjadi salah satu dari lima runner up terbaik.

"Kita berada satu grup dengan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan," ujar Nova dilansir dari laman resmi PSSI, Sabtu (22/2/2025).

 

