HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs China Untungkan Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Grup C?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |07:00 WIB
Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs China Untungkan Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Grup C?
Timnas Indonesia diuntungkan jika laga Arab Saudi vs China berakhir imbang. (Foto: YouTube/AFC Asian Cup)
A
A
A

HASIL imbang Timnas Arab Saudi vs China untungkan Timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Hingga matchday keenam Grup C, Timnas Jepang tanpa pesaing dengan memuncaki klasemen.

Timnas Jepang mengoleksi 16 angka, unggul sembilan poin dari Timnas Australia di posisi dua. Sementara itu, Timnas Indonesia yang duduk di posisi tiga mengoleksi enam angka, sama persis dengan dengan Arab Saudi, Bahrain dan China di tangga keempat, kelima dan keenam.

1. Timnas Indonesia Berpeluang Lolos Piala Dunia 2026

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

Melihat fakta di atas, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Ketika Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menyisakan empat matchday, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis Piala Dunia 2026.

Untuk naik ke posisi dua Grup C pada Maret 2025, setidaknya ada tiga syarat yang mesti dipenuhi Timnas Indonesia. Pertama, Timnas Indonesia mesti menang saat melawat ke markas Timnas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025.

Namun, kemenangan atas Timnas Australia belum cukup membantu Timnas Indonesia naik ke posisi dua Grup C. Semisal Timnas Indonesia menang 1-0 atas Australia dan di laga lain Arab Saudi menang selisih dua gol atas China, Green Falcons -julukan Arab Saudi- yang berhak naik ke posisi dua.

Hal itu terjadi karena Timnas Arab Saudi akan unggul selisih gol atas timnas Indonesia. Karena itu, syarat kedua yang mesti terjadi adalah laga Arab Saudi vs China berakhir imbang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
