Kabar Baik, Proses Pembangunan Tahap Pertama Training Center IKN Telah Rampung

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mengabarkan proses pembangunan tahap pertama dari training center PSSI di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung. Selanjutnya, Erick Thohir memastikan tahap kedua akan segera berlangsung dan prioritasnya adalah membangun stadion mini untuk Timnas Indonesia.

1. Tahap Pertama Selesai

Stadion mini ini, kata Erick, nantinya bisa menampung sekitar 5.000 penonton. Hal ini diungkapkan oleh Erick melalui akun Instagram pribadinya (@erickthohir), Jumat (21/2/2025).

“Alhamdulillah setelah tahap pertama Training Center PSSI di IKN selesai, kita akan melanjutkan ke pembangunan tahap kedua,” tulis Erick dikutip dari akun Instagram pribadinya (@erickthohir), Sabtu (22/2/2025).

“Prioritas kami pada tahap kedua ini untuk bisa membangun Stadion Mini di IKN yang berkapasitas 5.000 penonton,” sambungnya.

2. Berkat Dukungan Banyak Pihak

Erick pun berterima kasih atas dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan FIFA. Mantan pemilik Inter Milan itu mengatakan, dukungan semua pihak membuat pembangunan tahap pertama berjalan lancar.

“Terima kasih untuk kolaborasi dan dukungan semua stakeholder dari FIFA maupun pemerintah yang membuat pembangunan tahap 1 Training Center PSSI di IKN berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Ada pun, pembangunan tahap pertama Training Center PSSI di IKN meliputi tiga lapangan bola, yakni lapangan natural dengan rumput zoysia mattrela, lapangan O, dan lapangan rumput sintetis. Kemudian, ada juga asrama sebanyak empat bangunan.