Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Madura United: Bobotoh Cantik Ini Pede Maung Bandung Menang 2-0

Agi Ilman , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |10:30 WIB
Persib Bandung vs Madura United: Bobotoh Cantik Ini <i>Pede</i> Maung Bandung Menang 2-0
Bobotoh cantik asal Sukabumi, Ratna Laelasari. (Foto: Dok Pribadi)
A
A
A

BANDUNG - Bobotoh cantik asal Sukabumi, Ratna Laelasari, yakin Persib Bandung bakal menang 2-0 atas Madura United di pekan ke-24 Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (22/2/2025) malam WIB nanti. Bobotoh tersebut percaya Persib bisa menang dengan clean sheet saat tampil di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA nanti.

Ratna memang berharap Persib bisa menang saat melawan Madura United nanti. Sebab ia mau Persib semakin nyaman berdiri di puncak klasemen Liga 1 2024-2025.

“Pasti saya harap Persib bisa menang dan tetap di puncak klasemen. Soalnya kalau menang ini bisa jaga jarak sama Dewa United,” ujar Ratna.

1. Main di Kandang Untungkan Persib

Bermain di kandang sendiri dengan dukungan ribuan Bobotoh tentu menjadi keuntungan bagi Persib. Menurut Ratna, atmosfer GBLA yang penuh dengan nyanyian dan dukungan suporter akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain Maung Bandung.

“Dukungan dari Bobotoh pasti luar biasa. Apalagi main di rumah sendiri harusnya bisa buat para pemain lebih jadi lebih percaya diri dan bersemangat,” kata Ratna.

Namun, Ratna tetap mengingatkan agar Persib tidak menganggap enteng Madura United. Meski tim asal Jawa Timur itu berada di papan bawah, mereka tetap bisa memberikan kejutan.

Ratna Laelasari. (Foto: Dok. Pribadi)
Ratna Laelasari. (Foto: Dok. Pribadi)

“Jangan sampai lengah. Emang Madura United di papan bawah, tapi tetap mereka tim bagus. Apalagi di putaran kedua ini saya lihat mereka juga bisa kalahin Dewa United yang sekarang ada di posisi kedua,” jelasnya.

Menurut Ratna, hasil tersebut membuktikan bahwa Madura United masih punya kualitas untuk menyulitkan tim-tim besar. Persib harus bermain tanpa salah satu pemain andalannya, Gustavo Franca, yang harus absen karena akumulasi kartu kuning.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649121/liga-europa-eyg.webp
Hasil Liga Europa: Tanpa Calvin Verdonk, Lille Pesta Gol atas Dinamo Zagreb
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/gelandang_anyar_as_trencin_marselino_ferdinan.jpg
Marselino Ferdinan Masuk Skuad Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Netizen: Buktikan Kamu Layak!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement