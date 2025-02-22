Persib Bandung vs Madura United: Bobotoh Cantik Ini Pede Maung Bandung Menang 2-0

BANDUNG - Bobotoh cantik asal Sukabumi, Ratna Laelasari, yakin Persib Bandung bakal menang 2-0 atas Madura United di pekan ke-24 Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (22/2/2025) malam WIB nanti. Bobotoh tersebut percaya Persib bisa menang dengan clean sheet saat tampil di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA nanti.

Ratna memang berharap Persib bisa menang saat melawan Madura United nanti. Sebab ia mau Persib semakin nyaman berdiri di puncak klasemen Liga 1 2024-2025.

“Pasti saya harap Persib bisa menang dan tetap di puncak klasemen. Soalnya kalau menang ini bisa jaga jarak sama Dewa United,” ujar Ratna.

1. Main di Kandang Untungkan Persib

Bermain di kandang sendiri dengan dukungan ribuan Bobotoh tentu menjadi keuntungan bagi Persib. Menurut Ratna, atmosfer GBLA yang penuh dengan nyanyian dan dukungan suporter akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain Maung Bandung.

“Dukungan dari Bobotoh pasti luar biasa. Apalagi main di rumah sendiri harusnya bisa buat para pemain lebih jadi lebih percaya diri dan bersemangat,” kata Ratna.

Namun, Ratna tetap mengingatkan agar Persib tidak menganggap enteng Madura United. Meski tim asal Jawa Timur itu berada di papan bawah, mereka tetap bisa memberikan kejutan.

Ratna Laelasari. (Foto: Dok. Pribadi)

“Jangan sampai lengah. Emang Madura United di papan bawah, tapi tetap mereka tim bagus. Apalagi di putaran kedua ini saya lihat mereka juga bisa kalahin Dewa United yang sekarang ada di posisi kedua,” jelasnya.

Menurut Ratna, hasil tersebut membuktikan bahwa Madura United masih punya kualitas untuk menyulitkan tim-tim besar. Persib harus bermain tanpa salah satu pemain andalannya, Gustavo Franca, yang harus absen karena akumulasi kartu kuning.