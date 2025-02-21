Hasil Liga Europa 2024-2025 Semalam: Bodo/Glimt vs FC Twente 5-2, AS Roma vs FC Porto 3-2

SEBANYAK delapan laga leg II playoff 16 besar Liga Europa 2024-2025 baru saja digelar pada Jumat (21/2/2025) dini hari WIB. Hasilnya delapan tim, termasuk AS Roma, Ajax Amsterdam, hingga Bodo/Glimt berhasil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Europa 2024-2025.

Seperti yang diketahui, 16 tim bertarung memperebutkan delapan tiket ke babak 16 besar. Mereka berusaha menyusul delapan tim yang sudah lolos langsung ke 16 besar sejak kelar fase grup.

1. Bodo/Glimt vs FC Twente

Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Mees Hilgers gagal membantu klubnya, FC Twente lolos ke babak 16 besar Liga Europa 2024-2025. Meski sudah unggul 1-0 di leg pertama, FC Twente justru dihajar 2-5 oleh Bodo/Glimt di leg kedua.

Sejatinya, FC Twente berhasil memaksa laga nyaris berakhir 1-1 hingga pertandingan memasuki menit 90. Namun, terjadi drama di injury time.

Tiga gol tercipta selama injury time, termasuk gol bunuh diri Mees Hilgers. Tak ayal waktu normal berakhir dengan skor 2-3 untuk ketertinggalan FC Twente.

Karena secara agregat sama kuat 3-3, maka pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Di babak tambahan, Bodo/Glimt berhasil menambah dua gol dan membuat laga tersebut berakhir 2-5 untuk kekalahan FC Twente, sekaligus menggugurkan klub Hilgers tersebut usai kalah agregat 4-6.

Mees Hilgers beraksi di laga FC Twente vs FK Bodo/Glimt (Foto: FC Twente)

2. AS Roma vs FC Porto

Pada laga lainnya, AS Roma mendapatkan perlawanan yang ketat dari klub asal Portugal, FC Porto. Bermain di Stadion Olimpiade, tim berjuluk Giallorossi itu menang dengan skor 3-2.