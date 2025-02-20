Kondisi Mees Hilgers Jadi Sorotan Pelatih FC Twente Jelang Lawan Bodo/Glimt di Liga Europa 2024-2025

KONDISI terkini Mees Hilgers diungkap pelatih FC Twente jelang lawan Bodo/Glimt di Liga Europa 2024-2025. Oosting mengakui, peluang Mees diturunkan dalam laga tersebut masih abu-abu.

FC Twente akan berhadapan dengan Bodo/Glimt di laga leg kedua play-off 16 besar Liga Europa 2024-2025. Pertandingan itu akan digelar di Aspmyra Stadium, Bodo, Norwegia pada Jumat 21 Februari 2025 pukul 00.45 WIB.

1. Laga Krusial FC Twente

Laga melawan Bodo/Glimt sangat krusial, mengingat FC Twente bisa mengunci tiket menuju babak 16 besar. Saat ini, The Tukkers -julukan FC Twente- sedang unggul dengan agregat (2-1).

Namun demikian, Oosting kemungkinan kehilangan beberapa pilar penting di laga tersebut. Pelatih berusia 53 tahun itu meragukan Ricky van Wolfswinkel dan Mees Hilgers bermain kontra Bodo/Glimt.

Van Wolfswinkel yang bermain penuh di leg I melawan Bodo/Glimt, tak dimainkan dalam kemenangan atas RKC Waalwijk (2-0) pada Minggu 16 Februari 2025. Kondisi serupa dialami oleh Mees.