Mees Hilgers Banjir Pujian soal Duetnya dengan Gustaf Lagerbielke, Pengamat: Bikin FC Twente Solid!

MEES Hilgers banjir pujian soal duetnya dengan Gustaf Lagerbielke di FC Twente. Salah satunya diutarakan pengamat FC Twente, Leon ten Voorde.

Leon ten Voorde terkesan dengan duet bek sentral itu. Ten Voorde menyebut, keduanya berhasil membuat lini pertahanan FC Twente sangat solid.

1. Kiprah Manis di FC Twente

Pelatih FC Twente, Joseph Oosting, untuk pertama kalinya menurunkan duet Mees-Lagerbielke di laga melawan Bodo/Glimt, Jumat 13 Februari 2025. Mees Hilgers kembali dipercaya sebagai starter usai sempat absen lama karena cedera.

Dia berduet dengan Lagerbielke dalam pertandingan melawan Bodo/Glimt. Hasilnya manis, The Tukkers -julukan FC Twente- mampu meraih kemenangan dengan skor 2-1. Meski hanya menang tipis, duet bek sentral itu banjir pujian.