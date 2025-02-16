Reaksi Takjub Mees Hilgers dengan Atmosfer Laga FC Twente vs Bodo/Glimt di Liga Europa 2024-2025: Momen yang Menyenangkan!

REAKSI takjub ditunjukkan bintang Timnas Indonesia, Mees Hilgers, usai melakoni laga FC Twente vs Bodo/Glimt di Liga Europa 2024-2025. Dia terpukau dengan atmosfer yang tersaji.

Mees Hilgers yang memperkuat FC Twente sendiri diketahui sukses meraih kemenangan atas Bodo/Glimt di leg pertama playoff Liga Europa 2024-2025. Mees Hilgers mengaku takjub dengan atmosfer suporter yang memadati stadion.

1. FC Twente Berjaya

The Tukkers -julukan FC Twente- menang dramatis 2-1 saat menjamu Bodo/Glimt di Stadion De Grolsch Veste, Jumat 14 Februari 2025 dini hari WIB. Hilgers dan kolega menang dramatis karena mendapat hadiah penalti di menit-menit akhir lewat gol yang dicetak Ricky van Wolfswinkel (90+5’).

FC Twente mendapat dukungan penuh dari suporter yang didominasi anak-anak muda. Para suporter memadati stadion dan terus memberi dukungan penuh kepada Hilgers dan kolega sepanjang pertandingan.

“Itu benar-benar menyenangkan untuk dilihat, dan mereka benar-benar memberikan yang terbaik,” kata Hilgers, dilansir dari Youtube Voetbal Primeur, Minggu (16/2/2025).

“Kamu bisa mendengar mereka selama pertandingan, dan terutama setelah pertandingan,” sambungnya.